Pourquoi le PSG a une énorme chance de gagner Dortmund au match retour

Le PSG reçoit le Borussia Dortmund, mardi, au Parc des Princes pour le match retour des demi-finales de Ligue des champions.

Après la défaite face au Borussia Dortmund (1-0) au Signal Iduna Park la semaine écoulée, le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité, ce mardi, au club bavarois dans le but d’aller chercher sa qualification pour la grande finale à Wembley soit face au Real Madrid ou le Bayern Munich. Comme face au Barça en quarts de finale (victoire 1-4 à Montjuïc), les Franciliens croient à une remontada face aux Allemands.

PSG en finale, Mbappé y croit

Ce dimanche, Kylian Mbappé, présent à un évènement co-organisé par Nike et sa fondation « Inspired By KM », a évoqué le match de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Nonobstant la défaite (1-0) au match aller, la semaine dernière, le Bondynois est confiant pour une qualification du PSG.

« La pression ? C’est normal parce qu’il y a une place en finale de Ligue des champions, ce qui n’est pas négligeable. D’autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscients mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale », avait déclaré Mbappé, qui a mis Usain Bolt au défi au 100 mètres.

Les chances de qualification du PSG

Pour ce match retour des demi-finales de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a assez de chance pour l’emporter contre le Borussia Dortmund comme ce fut le cas face au Barça au récent tour de la compétition. Si les Parisiens n’avaient pas eu assez de temps pour préparer le déplacement au Signal Iduna Park, le club francilien bénéficie cette fois-ci d’un repos pour sa préparation.

Comme avant le match retour contre le Barça, la LFP a décidé de reporter le match de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain, qui était initialement prévu ce weekend. Le match se jouera finalement le 15 mai prochain. Cette décision s’applique également pour l’OM, qui se déplace à Bergame, jeudi, pour son match retour des demi-finales en Ligue Europa après le nul (1-1) au Vélodrome.

En effet, le Paris Saint-Germain a disposé de six jours de repos pour préparer le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, tandis que les Allemands, eux, ont joué en Bundesliga et gagné contre Augsbourg (5-1), samedi. Rendez-vous mardi pour le choc entre Franciliens et Bavarois pour déterminer le premier club qualifié pour la finale de la Ligue des champions de cette saison.