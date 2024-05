La rencontre Marseille - Atalanta Bergame, demi-finale aller de la Ligue Europa, a livré son verdict. Et les Marseillais

L'OM visait à poursuivre son sans-faute européen en accueillant ce jeudi les Italiens de l'Atalanta Bergame, endemi-finale aller de la Ligue Europa.

Ce sont néanmoins les visiteurs qui versaient le premier sang. Parfaitement bien servi par Teun Koopmeiners, sur le côté droit, Gianluca Scamacca, déjà au départ de cette même action et complètement seul, contrôle, avant d'enchaîner avec un tir croisé du pied droit, qui termine hors de portée de Pau Lopez !

L'OM se réveillait enffin vers la demi-heure de jeu. Servi par Geoffrey Kondogbia, à l'entrée de la surface, Chancel Mbemba déclenche une frappe enroulée de l'intérieur du pied droit, qui ne laisse aucune chance à Juan Musso, avec ce ballon qui touche son poteau droit, avant de finir dans le petit filet !

Mais le score n'allait plus évoluer malgré quelques occasions de part et d'autres du pré dan le second acte et l'OM est tenu en échec par l'Atalanta Bergame.