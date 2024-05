PSG - Dortmund : La prédiction osée de Mbappé

Kylian Mbappé a fait une prédiction osée sur le choc PSG – Dortmund, dimanche.

Le PSG reçoit mardi prochain Dortmund pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Défait à l’aller (1-0), le club parisien doit gagner pour espérer retrouver la finale de la compétition reine des clubs depuis sa première en 2020 (défaite 1-0 vs Bayern Munich). Très attendu pour la manche retour, Kylian Mbappé s’est prêté au jeu de pronostics ce dimanche.

Kylian Mbappé rassure les supporters pour le choc contre Dortmund

Mercredi dernier, le Paris Saint-Germain s’inclinait face au Borussia Dortmund et s’est éloigné de la qualification en finale de C1. Mais les hommes de Luis Enrique comptent sur le soutien de leur public pour renverser le BVC mardi prochain. Un public qui n’attend pas forcément d’être au stade avant de mettre la pression sur les joueurs et surtout sur Kylian Mbappé. Présent à une opération promotionnelle co-organisée par Nike et sa fondation "Inspired By KM", le Bondynois a été interrogé sur les chances du PSG de se qualifier. En réponse, l’international a affirmé que ça va bien se passer pour le club francilien.

L'article continue ci-dessous

(C)Getty Images

« Si le match de mardi va bien se passer ? Je pense, je pense. Je suis déjà en préparation. Il y a le joueur et l’homme. L’homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur à se préparer d’assister à un événement comme ça. J’ai eu souvent le même avertissement de la part des enfants. J’ai entendu beaucoup de ‘’il faut gagner !’’ Et ils ont raison, il faut gagner ! », confie Mbappé dans des propos rapportés par Le Parisien.

Mbappé annonce la qualification du PSG

Comme lors du quart de finale aller contre le Barça, Kylian Mbappé n’a pas été vraiment à son avantage contre Dortmund mercredi dernier. Cette fois-ci, la pression est encore plus grande sur les épaules de l’ancien de l’AS Monaco qui se sait très attendu pour ce match retour. Mbappé se montre d’ailleurs très confiant et annonce que le PSG sera qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.

Getty Images

« La pression ? C’est normal parce qu’il y a une place en finale de Ligue des champions, ce qui n’est pas négligeable. D’autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscients mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale », assure le capitaine de l’Equipe de France.