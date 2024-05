PSG, Kylian Mbappé met Usain Bolt au défi

Le défi est lancé. Kylian Mbappé donne rendez-vous à Usain Bolt pour une course sur 100 mètres.

Spécialiste des épreuves de sprint et généralement considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps, Usain Bolt ne fait pas peur à Kylian Mbappé. Ayant une admiration réciproque pour l’athlète jamaïcain, l’attaquant du Paris Saint-Germain veut défier celui-ci sur une course de 100 mètres.

Mbappé confiant pour la qualification du PSG

Présent à un évènement co-organisé par Nike et sa fondation « Inspired By KM », dimanche, Kylian Mbappé a profité pour répondre à plusieurs questions liées au football, dont le match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, ce mardi. A cet effet, tout comme Pascal Dupraz, l’ancien de l’AS Monaco a montré une confiance absolue pour une qualification parisienne en finale de la compétition malgré la défaite (1-0) au Signal Iduna Park, la semaine dernière.

« La pression ? C’est normal parce qu’il y a une place en finale de Ligue des champions, ce qui n’est pas négligeable. D’autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscients mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale », a déclaré Mbappé.

Mbappé défie Usain Bolt

Profitant de sa présence à cet évènement, Kylian Mbappé a répondu à Usain Bolt, le recordman du monde sur 100 mètres, qui lui avait lancé le défi de courir contre lui. Admirateur de l’athlète de 37 ans, le Bondynois accepte le défi. Toutefois, il admet ne pas faire grand-chose face au spécialiste.

« Savoir que j’inspire une personne comme ça, c’est vraiment gratifiant. Je pense qu’il a inspiré un peu tout le monde aussi et que chacun de vous dans cette pièce s’est déjà levé au milieu de la nuit pour voir une de ses courses. C’est réciproque ! J’ai commencé avant lui à l’admirer (…) Maintenant, ça fait plaisir et pourquoi pas, un jour, si on a tous les deux le temps, faire quelque chose de sympa. Mais je n’attends pas grand-chose du résultat », a laissé entendre l’attaquant du PSG dans des propos rapportés par Le Parisien.