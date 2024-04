Barcelone – PSG : Paris éteint le Barça et retrouve les demies (1-4)

Le Barça et le PSG s’affrontaient mardi en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Score final, 1-4.

Le Paris Saint-Germain était en déplacement sur la pelouse du FC Barcelone mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Dans un stade acquis à la cause des Catalans et sous les sifflets envers Mbappé et Dembélé, le PSG dompte le Barça et se qualifie dans le dernier carré de la Ligue des Champions.

Dembélé fait espérer le PSG

Le PSG mettait l’intensité d’entrée de jeu tout comme le Barça qui ne laissait rien passer. Les choses allaient même très vite avec l’ouverture du score du club catalan. Sur sa première incursion, Lamine Yamal déposait Nuno Mendes et servait en retrait Raphinha qui surprenait Donnarumma (1-0, 12e). Le Barça prenait l’ascendant avec Robert Lewandowski qui voyait sa frappe passer au-dessus des cages Donnarumma (21e). Le PSG rétorquait avec une frappe de Kylian Mbappé qui butait sur un excellent Ter Stegen (28e).

Mais le tournant du match intervenait à la 29e minute avec l’exclusion de Ronald Araujo pour une faute sur Bradley Barcola. Un fait de match qui libérait les espaces pour les Parisiens qui accentuaient la pression sur le camp blaugrana. Les hommes de Luis Enrique parvenaient même à égaliser avant la pause grâce à Ousmane Dembélé convertissait une passe de Bradley Barcola (1-1, 40e). Dembélé passait même tout près du but de break mais sa frappe était trop croisée (45+1). Le score en restait là au terme du premier acte.

Le PSG enchaine en seconde mi-temps

Au retour des vestiaires, le PSG alertait très vite le Barça avec une frappe d’Achraf Hakimi qui était sauvé in-extrémis par Ter Stegen (49e). Les Parisiens prenaient ensuite l’avantage avec Vitinha, qui envoyait une frappe imparable pour Ter Stegen après un corner tiré en deux temps par Dembélé (1-2, 54e). Le Barça se sabordait par la suite avec une faute de Joao Cancelo sur Dembélé dans la surface. La sentence fut exécutée par Mbappé qui marquait enfin dans cette double confrontation (1-3, 60e). Le Barça se réveillait ensuite et essayait d’apporter le danger sur les buts du PSG.

Lewandowski et Ferran Torres butaient coup sur coup sur Donnarumma et Marquinhos qui réalisait un sauvetage miraculeux devant le Polonais (73e). Discret pendant le match malgré son penalty, Mbappé éteignait définitivement les espoirs des Blaugranas en profitant d’un mauvais renvoi de Jules Koundé pour tromper Ter Stegen (1-4, 89e). Le score n’évoluait plus et c’est bel et bien le Paris Saint-Germain qui retrouvera les demi-finales de la Ligue des Champions cette saison avec un score cumulé de 4-6.