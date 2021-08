"Plus tôt Ronaldo partira, mieux ce sera" - Un ancien de la Juventus allume Ronaldo

Le Portugais était sur le banc face à l'Udinese et serait sur le point de rejoindre Man City. Un ancien dirigeant turinois veut le voir partir.

L'ancien président de la Juventus Giovanni Cobolli Gigli affirme que Cristiano Ronaldo entrave les tentatives du club de reconquérir le titre de Serie A et souhaite qu'il soit vendu avant la fermeture du mercato estival. Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus en provenance du Real Madrid dans un transfert de 117 millions d'euros avant la campagne 2018-19 et a signé un contrat lucratif de quatre ans. Il est maintenant dans la dernière année de ce contrat et un départ du club a été évoqué.

L'attaquant portugais aurait demandé à être sur le banc de touche lors du match nul 2-2 de la Juve contre l'Udinese en Serie A dimanche, et selon L'Equipe, il chercherait et aimerait rejoindre Manchester City avant la fin du mercato. Gigli pense que son ancien club ferait bien de se débarrasser du quintuple vainqueur du Ballon d'Or. Gigli, qui a été président de la Juve entre 2006 et 2009, a déclaré à SerieANews : "J'ai toujours été honnête : signer Ronaldo était une erreur. Il est impossible de récupérer l'investissement et cela restera ainsi".

"C'est un grand joueur, mais je dois être honnête - plus tôt il partira, mieux ce sera pour lui et pour la Juventus. J'espère que Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juve, saura continuer à l'utiliser comme il l'a fait contre l'Udinese. C'est-à-dire avec intelligence et lorsque le match est en cours. Cristiano Ronaldo gêne l'attaque de la Juventus. Sans lui, ils peuvent faire d'excellentes choses sur le plan collectif", a ajouté l'ancien président de la Juventus.

Le quintuple Ballon d'Or reste l'un des meilleurs joueurs du monde, même à 36 ans, mais les clubs susceptibles d'attirer ses talents sont peu nombreux - et ceux qui pourraient se les offrir encore plus rares. Manchester City serait l'un d'entre eux, mais les Cityzens ont fait de la signature d'Harry Kane leur priorité et ce avant celle de Cristiano Ronaldo, tandis que le PSG a opté pour l'icône du FC Barcelone Lionel Messi avant son grand rival.

Des transferts vers la MLS ou le Moyen-Orient ont également été signalés à différents moments, néanmoins, il est peu probable que Cristiano Ronaldo souhaite (déjà) quitter l'Europe alors qu'il est encore à un très haut niveau et qu'il reste sur une saison réussie sur le plan individuel lors de laquelle il a remporté le titre de meilleur buteur de Serie A devant Romelu Lukaku.

Le manager de la Juve, Allegri, reste convaincu que Ronaldo ne partira pas ce mois-ci. Il a déclaré aux journalistes la semaine dernière : "Ronaldo est un atout supplémentaire pour nous, car il garantit un grand nombre de buts. Évidemment, nous devons aussi travailler en équipe pour tirer le meilleur d'un individu. "Il s'est toujours bien entraîné, je ne lis que les ragots dans les journaux. Il ne nous a jamais dit qu'il voulait partir. Ronaldo m'a dit qu'il restait à la Juventus."