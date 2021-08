Juventus : Allegri explique sa décision de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc

L'entraîneur des Bianconeri a alimenté les spéculations sur l'avenir de l'attaquant en le laissant sur le banc de touche face à l'Udinese.

Massimiliano Allegri a expliqué sa décision de laisser Cristiano Ronaldo sur le banc de touche contre l'Udinese, alors que les rumeurs de transfert continuent de faire rage autour de la star de la Juventus. Plus d'un sourcil a été levé lorsque Ronaldo a été placé sur le banc de touche par Allegri pour le premier match de Serie A de la saison 2021-22 de la Juventus, ce dimanche. Les Bianconeri ont fini par perdre une avance de deux buts et faire match nul 2-2 au Stadio Friuli, tandis que Cristiano Ronaldo a vu un but inscrit à la dernière minute de la rencontre être refusé pour un hors-jeu après être entré en cours de match.

Il a été rapporté que Cristiano Ronaldo cherche à quitter l'Allianz Stadium avant la fermeture du mercato estival, mais Massimiliano Allegri a donné peu de détails lorsqu'il a été interrogé sur la raison pour laquelle il a décidé de mettre le quintuple Ballon d'Or sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de la rencontre. "Cristiano Ronaldo se sent bien. J'avais parlé avec lui avant le match, en lui disant qu'il commencerait sur le banc", a déclaré le patron de la Juve à DAZN après le match.

"Il s'est rendu disponible, il a été bon quand il est entré sur le terrain, il a aussi marqué un but, mais il a été refusé", a ajouté l'entraîneur de la Juventus. Les anciens clubs de Ronaldo, le Real Madrid et Manchester United, ont tous deux été pressentis pour tenter de faire signer le joueur de 36 ans, tandis qu'un rapprochement avec son rival de longue date, Lionel Messi, au Paris Saint-Germain, a également été évoqué comme une possibilité.

L'article continue ci-dessous

L'international portugais n'a plus que 11 mois de contrat avec la Juve, mais Allegri a insisté sur le fait que cet atout précieux n'a pas l'intention de quitter le club. "J'ai juste lu les ragots dans les journaux. Il ne nous a jamais dit qu'il voulait partir", a déclaré le tacticien italien la semaine dernière. "Cristiano Ronaldo m'a dit qu'il restait à la Juventus". Allegri a également donné une évaluation honnête de la performance de son équipe contre l'Udinese, admettant qu'un manque de condition physique a conduit à des erreurs défensives dans les derniers moments du match.

"Nous avons joué un bon match. Malheureusement, c'est ce qu'est le football", a-t-il déclaré. "Nous aurions dû faire mieux en deuxième mi-temps, nous n'avons pas su gérer les imprévus. Cela doit nous servir de leçon. Nous avons perdu trop de ballons au milieu du terrain en seconde période. Nous étions peut-être un peu fatigués. Malgré tout, on ne peut pas concéder ce genre de buts. Nous avons bien défendu, nous n'avions pas concédé de tir cadré".

Le gardien Wojciech Szczesny a été fautif sur l'égalisation de Gerard Deulofeu à la 82e minute, et Massimiliano Allegri a regretté que le gardien polonais n'ait pas dégagé sa ligne à un moment crucial du match : "Szczesny est un grand gardien, il n'a pas fait d'erreur technique", a-t-il ajouté. "Mais nous aurions dû comprendre le moment et ne pas avoir honte de lancer le ballon dans les tribunes".