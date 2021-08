Juventus : Cristiano Ronaldo, la saison de trop ?

La star portugaise devrait alimenter la rubrique des transferts durant les jours à venir. Son avenir se retrouve de nouveau en suspens.

Jusqu’à dimanche après-midi, il n’y avait pas beaucoup de doute concernant l’identité du club où Cristiano Ronaldo allait se produire en cette saison 2021/2022. Toujours sous contrat avec la Juventus et n’ayant fait objet d’aucune offre extérieure, le quintuple Ballon d’Or était logiquement parti pour effectuer une quatrième saison avec la Vieille Dame. Mais voilà, une simple absence du onze de départ bianconero à l’occasion du premier match de la saison a suffi pour tout remettre en cause et relancer les débats concernant la suite de son parcours.

Depuis ce week-end, les médias transalpins sont donc en ébullition, à se demander quelle est la principale raison qui a amené Massimiliano Allegri à ne pas aligner son attaquant vedette ? Le coach bianconero a eu beau s’expliquer, affirmant que le choix était uniquement dû à l’état physique de son illustre sociétaire, les bruits de couloir ne se sont pas tassés pour autant. Même la sortie du vice-président du club Pavel Nedved, dans laquelle il excluait tout mouvement pour CR7, n’a pas suffi pour balayer les spéculations.

S’il a une offre, la Juve ne le retiendra pas

Et si Cristiano Ronaldo était vraiment sur le départ ? Tant que le marché des transferts est ouvert, l’hypothèse ne peut pas être écartée. Le chevronné attaquant n’est pas habitué à changer de clubs sur un coup de tête, et encore moins lors des derniers jours d’un mercato, mais le contexte aujourd’hui est particulier. A son âge, il ne peut pas reporter à l’année d’après les aspirations qu’il nourrit aujourd’hui. En outre, sa situation contractuelle fait que la fenêtre émerge comme idéale pour un mouvement à même de satisfaire tout le monde, à commencer par la Juventus. Entre le fait de céder sa star cet été ou le laisser partir libre dans un an, le choix ne peut être que vite fait pour les décideurs piémontais. Quoi que ces derniers affirment dans leur discours en public.

Reste à savoir à présent si sportivement l’idée d’un nouveau challenge est intéressante pour le natif de Madère. Jusque-là, le génie lusitanien a toujours su relever les défis qui s’offraient à lui. A Old Trafford, il a fait honneur à son prestigieux maillot numéro 7. Il a rejoint ensuite le Real avec le fardeau du joueur le plus cher de l’histoire et a fait plus que répondre aux attentes. Enfin, en 2018, il est sorti de sa zone de confort en rejoignant un autre ténor européen et son bilan avec la Vieille Dame parle de lui-même pour l’instant avec 101 réalisations réussies en trois saisons et deux Scudetti remportés. S’il décide d’aller voir ailleurs il n’y a donc en principe aucune raison pour que ça se passe mal pour lui. Mais, le football réserve parfois des surprises auquel on ne s’attend pas, surtout lorsqu’on tente de repousser trop loin les limites.

Ailleurs, il pourrait découvrir l’ombre

Tout Ronaldo qu’il est, CR7 n’a aucune garantie sur le fait que sa future expérience sera aussi réussie que les précédentes. Du haut de ses 36 printemps, il sait aussi qu’au sein d’une grande écurie continentale son statut ne sera pas le même que lors de ses arrivées à Madrid ou à Turin. Autrement dit, il ne sera pas sûr de jouer autant qu’il le peut, ou autant qu’il le veut. La solution serait de rejoindre un club de standing moindre, tel que Tottenham, mais on voit mal l’ancien Merengue accepter ce déclassement, et se priver également de la compétition qui lui est si chère, à savoir la Ligue des Champions. En somme, le scénario d’un départ l’amènera à faire des concessions. Et il n’en est pas habitué.

D’un autre côté, s’il s’inscrit dans un projet collectif et que son ambition est surtout d’aller chercher sa sixième couronne continentale, l’idée est tentante. Rejoindre Manchester City ou le PSG serait intéressant dans cette optique, mais avec tout ce que cela comporte comme risques au niveau de la cohabitation avec les autres stars. Partagera-t-il la lumière avec Messi et Neymar ? Se mettra-t-il au service d’un Harry Kane ? Ces interrogations ne seront pas incongrues, si tant est que les clubs en question aient vraiment l’idée de l’enrôler.

Une histoire à achever à la Juventus

Devant tant d’inconnues, et en sachant que le Mondial qatari est dans moins de dix-huit mois, la facilité serait de rester à la Juve. Chez les Bianconeri, Ronaldo a ses aises et on voit mal Allegri se passer de lui. Les années de plus qu’il a dans les jambes par rapport à 2018 peuvent être compensées par la motivation qui l’anime. Tout comme ses coéquipiers, il doit une revanche aux tifosi vu qu’ils sortent d’une saison décevante malgré la conquête de la Coupe d’Italie. De plus, il n’a encore jamais quitté un club sans l’avoir guidé au préalable sur le toit du continent. Une série qu’il aura forcément à cœur d’étirer.

Si, et comme les journalistes transalpins pensent le deviner, Ronaldo est aujourd’hui bel et bien en phase de réflexion, alors le choix s’annonce cornélien à la lumière de toutes ces données. Le Portugais a de quoi longuement peser le pour et le contre. Mais, le temps presse et trop cogiter n’est pas vraiment ce qu’il aime faire. Alors autant se décider rapidement et mettre fin à ce (faux) suspense le concernant.