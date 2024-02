OM : Valentin Rongier recadré par les supporters marseillais

De nouvelles révélations sur la réunion du mardi dernier entre le staff, les joueurs et les supporters de l’OM.

Bien qu’il soit jugé "trop gentil" par les supporters de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier n’est pas épargné des critiques envers sa personne. Le milieu de terrain de 29 ans en avait pris pour son grade, mardi dernier, lors de la deuxième réunion de crise organisée et qui réunissait le staff de Gattuso, les joueurs et les fans du club phocéen.

Les supporters sont très mécontents

L’Olympique de Marseille traverse une énorme crise comme ce fut le cas au début de la saison en championnat. Si une réunion a eu lieu lundi dernier entre les dirigeants et joueurs du club phocéen, au lendemain de la défaite à Lyon (1-0), une autre assise a eu lieu, mardi. Celle-ci avait réuni staff, joueurs et supporters du club. Dirigeant des South Winners, Rachid Zeroual avait fait le point de ce qui a été abordé. Il n'avait pas caché l’amertume des supporters.

« Une réunion simple, logique et j’espère efficace. J’espère qu’il y aura du répondant, du mordant et qu’ils vont réagir à notre mécontentement. Ce qui est logique après les derniers résultats. On ne peut pas être satisfaits de ce que l’on a vu. D’autant plus qu’avant Lyon il y a eu Monaco et des matchs où on a joué en supériorité numérique et où on s’est retrouvés à faire des matchs nuls ou même limite où on a été à deux doigts de les perdre », a tonné le leader des South Winners. Attendu pour battre Metz en 21e journée de Ligue 1, Marseille a encore été accroché (1-1) sur ses propres installations.

Rongier en prend pour son grade

Bien qu’il soit absent et éloigné des terrains depuis novembre dernier, Valentin Rongier était présent à la réunion avec les supporters la semaine dernière. En effet, le milieu central français a pris la parole à plusieurs reprises devant les supporters, selon un fan présent à ladite réunion, qui s’est confié à La Provence. A en croire ce fan, l’ancien du FC Nantes avait été visé par des paroles assez dures.

« Rongier est celui qui a pris le plus la parole. On lui a rien dit de méchant, juste qu'il était trop lisse à l'image de cette équipe. C'est un bon gars, mais on lui a fait comprendre qu'il ne véhiculait pas l'image du club », a déclaré ce supporter, rapporté par le quotidien régional.

Capitaine de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier est victime d’une blessure à la rotule du genou gauche, qui l’a éloigné des terrains depuis novembre 2023. Auteur de 15 rencontres toutes compétitions confondues avec les Phocéens, le milieu de terrain central pourrait faire son come-back avant la fin du mois de mars.