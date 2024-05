OM – Lorient : Le message émouvant de Gasset aux supporters

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a adressé samedi, un message aux supporters avant la rencontre contre Lorient.

Jean-Louis Gasset était en conférence de presse ce samedi en marge du match de l’OM contre Lorient, dimanche. Après avoir répondu aux questions sur l’élimination en Ligue Europa contre l’Atalanta, le technicien français a eu des mots à l’endroit des supporters du club phocéen.

Gasset mobilise les supporters pour OM – Lorient

L’Olympique de Marseille n’a pas vu la lumière loin de ses bases jeudi dernier. Sans ses supporters, le club phocéen s’est lourdement incliné en demi-finale retour de Ligue Europa contre l’Atalanta. Mais il n’y a pas de temps pour les regrets puisque le club doit se concentrer sur ses trois derniers matchs en Ligue 1 qui pourraient lui permettre de retrouver l’Europe. La première de ces trois rencontres sera contre Lorient ce dimanche et aura lieu au Stade Vélodrome. Un match pendant lequel l’OM aura besoin de ses supporters. C’est justement à ces derniers que Jean-Louis Gasset s’est adressé ce samedi.

« C'est le match de la survie pour eux, et pour nous c'est le match du rachat. Pour le moment, tout ce qu'on a fait au stade Vélodrome devant notre public magique, on l'a quasiment bien fait. J'ai été l'entraîneur de l'OM neuf matchs. Demain c'est mon 10e match. Jamais de ma vie je n'ai vu des ambiances pareilles. J'espère que demain on va fêter ensemble une victoire en championnat. Bien sûr, je comprends la déception, la colère mais demain l'objectif majeur c'est de gagner pour laisser l'OM européen. J'ai envie de dire aux supporters, malgré la rancœur, venez nous encourager une 10e fois. Vous, vous êtes irréprochables. Nous on est impardonnables. Venez une fois encore montrer que vous, vous avez fait la saison pleine, complète », a déclaré l’entraineur de l’OM.

Gasset confiant pour la fin de saison de l’OM

Jean-Louis Gasset espère donc voir les supporters au Vélodrome dimanche malgré la déception liée à l’élimination de la Ligue Europa. Ce sera d’ailleurs le dernier match de l’OM à domicile cette saison et le club doit l’emporter pour se donner des chances de retrouver l’Europa la saison prochaine.

« Finissons ensemble à 100%, si on veut que Marseille soit européen, il faut une victoire. Terminer par une victoire pour ce qui sera peut-être mon dernier match au Vélodrome, j'y tiens. J'ai eu des frissons, je veux en avoir encore. Encore une fois », espère Gasset qui harangue ses joueurs pour cette fin de saison. « On peut finir 6e si on fait le job. Donnons-nous toutes les chances d'y arriver », conclut Gasset.