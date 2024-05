OM, les mots forts de Mbemba avant Lorient

Le défenseur de l’OM, Chancel Mbemba, s’est exprimé samedi avant le match contre Lorient, dimanche.

L’Olympique de Marseille sera aux prises dimanche avec Lorient à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. En marge de cette rencontre, Chancel Mbemba s’est présenté en conférence de presse ce samedi à l'instar de son entraineur, Jean-Louis Gasset. L’international congolais, est bien entendu, revenu sur l’élimination en Ligue Europa et surtout sur la fin de saison qui s’annonce décisive pour l’OM.

Chancel Mbemba encourage ses coéquipiers à se relever de l’élimination en C3

C’est la tristesse dans la cité phocéenne depuis jeudi dernier. L’OM se faisait notamment sortir de la Ligie Europa après une défaite en demi-finale retour contre l’Atalanta (3-0). Une désillusion qui a abattu les joueurs marseillais à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang et Jonathan Clauss. Mais pour Chancel Mbemba, il est temps de se relever et aller de l’avant.

« Jeudi on a perdu, chacun de nous a travaillé pour obtenir la qualification. Les fans, tous les gens du club ont travaillé pour aller en finale. Dieu en a décidé autrement, ça fait mal mais on ne va pas baisser les bras. Les trois matchs qu'il reste sont très importants. Quand tu tombes il faut se relever le plus vite possible », lance le capitaine de la République Démocratique du Congo.

Mbemba optimiste pour la fin de saison de l’OM

Trois jours après l’élimination contre l’Atalanta, l’OM doit se relever et se concentrer sur son match face à Lorient, dimanche. Un match dont les Phocéens savent qu’il sera compliqué contre une équipe en lutte pour le maintien. « Ce ne sera pas facile. Lorient traverse un moment difficile et fait tout pour se maintenir (en L1) », ajoute Chancel Mbemba qui rappelle que l’OM doit l’emporter comme tous ses derniers matchs pour être Européen la saison prochaine. « Il faut gagner trois matchs, après, on va voir à la fin », confie l’ancien défenseur du FC Porto.