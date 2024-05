OM, les explications amères de Gasset sur l'élimination en Ligue Europa

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, est revenu samedi, sur l’élimination du club en Ligue Europa.

L’Olympique de Marseille affronte dimanche, Lorient à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Jean-Louis Gasset était présent en conférence de presse, ce samedi. Mais les questions adressées à l’entraineur français étaient sur l’élimination de l’OM en Ligue Europa, jeudi dernier. Un revers que Gasset a essayé d’expliquer face aux médias.

Jean-Louis Gasset explique la désillusion de l’OM

L’OM a connu une terrible désillusion cette semaine. Alors qu’ils comptaient sur la Ligue Europa pour retrouver une place européenne la saison prochaine, les Phocéens ont été éliminés de la compétition, jeudi. Le club marseillais s’est incliné lourdement lors de la demi-finale retour contre l’Atalanta Bergame (3-0) après un nul pourtant probant à l’aller. S’il n’a pas pu trouver les mots justes après l’élimination, Jean-Louis Gasset a essayé d’expliquer ce revers en conférence de presse, ce samedi.

« Le réveil est dur, car on ne dort pas beaucoup. C'est à vous de donner des explications. Ce non-match, on avait l'impression qu'ils allaient plus vite, qu'ils frappaient plus fort... C'est une impression de déjà-vu. On l'a déjà vécu. Les joueurs sont meurtris. Ils n'ont pas apprécié le fait de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. On a l'impression que l'équipe était plus fort que nous et qu'on a abdiqué. On se relève de tout dans la vie, il y a des choses plus graves que le football. Il reste trois matchs de championnat, un dernier au Vélodrome et une possibilité de qualif européenne, on fera le bilan après », confie l’entraineur de l’OM.

Le Vélodrome a manqué à l’OM selon Gasset

Jean-Louis Gasset n’avait surtout pas compris la prestation décevante de son équipe. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang sont en effet, passés complètement à côté de leur match. Mais Gasset estime l’OM était inférieur à l’Atalanta parce que l’équipe était à l’extérieur.

« Sur le match de jeudi oui, sur celui d'avant on était à égalité. Ce stade nous fait faire des choses inespérées. C'est un constat, il n'y a pas eu photo. Les stats du match retour ? Il y a eu moins d'efforts, moins d'intensité, moins de tout. Ici on vole et à l'extérieur on marche. Cela fait un an que ça dure, il nous manque quelque chose à l'extérieur. C'est bien-mal-bien-mal, il n'y a pas de demi-mesure », explique le technicien français.