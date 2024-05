OM, le message poignant d'Aubameyang aux supporters

Pierre-Emerick Aubameyang a adressé un message aux supporters de l’OM, vendredi, au lendemain de l’élimination en Ligue Europa.

L’Olympique de Marseille ne verra aucune finale cette saison. En lice pour celle de la Ligue Europa il y a encore 24 heures, l’OM a été éliminé de la compétition, jeudi. Le club phocéen a été corrigé par l’Atalanta Bergame en demi-finale retour de la C3 (3-0) après un nul lors de la manche aller. Au lendemain de cette élimination douloureuse, Pierre-Emerick Aubameyang est sorti du silence avec un message à l’endroit des supporters de l’OM.

Gasset tacle ses joueurs après l’élimination en C3

Il n’y aura pas de fête dans la cité phocéenne en cette fin de semaine. Alors qu’il avait pourtant réussi à accrocher l’Atalanta au match aller, l’OM est passé à côté de son match lors de la manche retour. Même l’entraineur, Jean-Louis Gasset n’a pas compris le match raté de son équipe face au club italien.

« C'est une incompréhension de passer d'une semaine où on a rivalisé avec eux dans l'agressivité et l'envie, puis de s'être fait manger dans l'agressivité ce soir. On a fait 2 ou 3 fautes sur ce match, alors qu’eux ils étaient très agressifs quand ils n'avaient pas le ballon. Dans l'agressivité, on a été en dessous », pestait le technicien français dans l’After Foot sur RMC, jeudi soir.

Déçu, Aubameyang ne ‘’lâche pas’’ encore l’affaire

Si l’OM est passé à côté de son match, c’en est autant pour Pierre-Emerick Aubameyang. Apparu en larmes au coup de sifflet final, c’est finalement ce vendredi que le Gabonais a trouvé la force de s’exprimer. L’ancien attaquant du Barça et d’Arsenal, a envoyé un message aux supporters marseillais sur son compte Instagram.

« Quand tu ne sais pas quand tu auras la chance de rejouer une demi-finale de Coupe d’Europe et que tu passes complètement à côté alors l’émotion prend le dessus », a écrit Aubameyang qui harangue déjà ses coéquipiers les derniers matchs de l’OM (9e, 44pts) qui a encore un mince espoir de se qualifier pour l’Europe. « La saison n’est pas finie. On doit finir le boulot, on ne lâche pas », tonne-t-il.