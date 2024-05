Marseille échoue aux portes de la finale de la Ligue Europa

L'OM a été éliminé au stade des demi-finales de la Ligue Europa par une équipe de l'Atalanta supérieure.

C'est un gros défi qui attendait l'équipe phocéenne deux jours après la décevante élimination du Paris-SG en demi-finales de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Mais ka marche était trop haute pour les Phocéens ce soir. Ce sont les d'ailleurs les locaux qui ont ouverte le score dans ce choc. Lookman a concrétisé (30e) d'une frappe du pied droit. Le ballon étant dévié par Gigot et finissait par tromper Lopez pour le 1-0.

À la pause, l'OM est donc virtuellement éliminé, de manière logique. À domicile, l'Atalanta domine nettement les débats et rentre trop facilement dans les derniers mètres phocéens.

La situation allait d'ailleurs empirer dans le second acte. Ainsi, en début de seconde période, Ruggeri, le piston gauche de l'Atalanta, part de son côté pour rentrer à l'intérieur, joue vers Lookman qui lui remet et pénètre dans la surface. Il décoche une frappe lumineuse du pied droit qui vient se nicher dans la lucarne droite de Lopez (2-0). L'OM allait encaisser un dernier but par Touré en toute fin de rencontre.

3-0, score final, fin du rêve pour l'OM qui chute lourdement aux pieds de la finale.