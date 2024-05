" Il y a des choses qui me blessent", Aubameyang répond aux supporters de l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas bien dans sa peau à l’Olympique de Marseille. Le Gabonais vide son sac à propos des supporters.

Très critiqué dès sa venue et quand il s’adaptait à son nouveau club, l’Olympique de Marseille est ce joueur qui porte l’Olympique de Marseille depuis. Auteur de 26 réalisations et 11 offrandes en 46 matchs toutes compétitions confondues jusque-là, le Gabonais se sent « blessé » par les critiques des supporters de la formation phocéenne.

Aubameyang évoque ses débuts difficiles à l’OM

Arrivé l’été dernier après que l’OM avait laissé partir Dimitri Payet et Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang a été traité de tous les noms par les supporters de l’Olympique de Marseille. L’ancien avant-centre du Barça, dans une interview accordée à L’Equipe avant la réception de l'Atalanta Bergame, regrette les sifflets du Vélodrome à son égard alors que sa mère était présente au stade.

Getty

« Je n'avais jamais connu une telle impatience. Ça a été dur, surtout par rapport à ma famille, notamment mon fils le plus grand qui comprend mieux la situation. À l'école, il doit se faire chambrer et il ne le vit pas forcément bien. Le moment qui m'a le plus touché, c'est le jour où je me suis fait siffler ici à domicile (OM-Lille, 0-0). Ça m'a foutu les boules quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu ma mère qui était triste. Je me disais: "Mais pourquoi ils ont fait ça alors que ma mère est là et qu'elle n'a pas à subir ces choses ?" Surtout qu'elle a eu des problèmes de santé il n'y a pas longtemps, je n'ai vraiment pas envie qu'elle vive ça, je veux qu'elle voie son fils comme elle la toujours connu, souriant, plein d'énergie », a lancé l’ancien d’Arsenal.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Ça été le déclic dans ma saison. J'ai commencé à jouer avec la rage, presque avec la haine. J'ai la chance encore de les avoir, mes parents, toute ma famille, alors il faut bosser pour eux. Ma mère vient aux matchs, donc elle vit pleinement la situation. Là, quand on rentre à la maison elle sourit. Et il n'y a rien de mieux que de voir sa maman sourire », a ajouté Aubameyang.

Aubameyang "blessé" par les déclarations des supporters

Par ailleurs, le joueur passé par Chelsea se dit lassé par les propos grossiers de certains supporters du club. En exemple, Pierre-Emerick Aubameyang a déploré le fait que les Winners l’envoient à l’EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Getty

« Oui, hier encore, sur les réseaux, quelqu'un a dit : J'aimerais bien avoir des pensionnaires comme Aubameyang à l’EHPAD. Ça m'amuse. Il y a aussi des choses qui me blessent mais il faut avoir cette force de recul, une fois que ça ta blessé. Tu te dis tranquille, on va doser un peu les réseaux et se concentrer sur la réalité », a déploré le Gabonais.