OL - PSG : Attaqué par les supporters lyonnais, Barcola reçoit un soutien de taille

Bradley Barcola a reçu un soutien de taille dimanche, après les attaques à son encontre après OL – PSG, samedi.

Le PSG s’est imposé samedi soir face à l’OL pour remporter la 15e Coupe de France de son histoire. Une victoire qui prive ainsi les Gones d’un premier trophée depuis 2012. Par ailleurs, en plus de frustration liée à cette défaite, les supporters n’ont pas digéré le chambrage de Bradley Barcola. Attaqué par ces derniers, l’ancien attaquant de l’OL a été défendu par une icône du club, ce dimanche.

Sydney Govou vole au secours de Bradley Barcola

Depuis son départ au PSG l’été dernier, Bradley Barcola n’est plus en odeur de sainteté à Lyon. Les supporters de l’OL notamment, lui rappellent à chaque occasion, ce qu’ils considèrent comme une trahison. Mais le jeune attaquant aussi ne se laisse pas faire. Après le sacre du PSG contre l’OL en Coupe de France samedi, Bradley Barcola a brandi le trophée devant la tribune des supporters des Gones. Un chambrage qui n’a fait que ravivé la colère de ces derniers à son endroit.

Cependant, alors qu’il subit des attaques sur les réseaux sociaux, c’est une icône du club en l’occurrence, Sydney Govou qui a pris sa défense, ce dimanche. « Vu les insultes qu’il prend à chaque fois…c’est un peu normal non ??? C’est de bonne guerre. Laissons-le continuer sa carrière et soyons fier d’avoir formé ce futur grand joueur. PS : vous ne savez pas tout dans ce dossier en plus donc oublions-le un peu », a lâché l’ancien international français sur son compte X, anciennement Twitter.

Gomis avait essayé de calmer les tensions

Ce n’est pas la première fois que Bradley Barcola est défendu par un ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Il y a tout juste un mois, le joueur avait déjà chambré son club formateur suite à la victoire du PSG en Ligue 1 contre ce dernier (4-1). Les supporters n’ont pas manqué de le prendre à partie avant qu’un certain Bafétimbi Gomis n’essaie de calmer les tensions.

« J’ai pas apprécié sa célébration devant le kop lyonnais, qui a dû le chahuter. Il faut le pardonner, quand t’es jeune t’as du mal à contrôler tes émotions. C’est un joueur qui va compter dans les années à venir. En tant que lyonnais, faut être fier d’avoir formé un joueur comme ça, parce que l’école lyonnaise continue de performer » affirmait l’ancien attaquant de l’OL dans un entretien avec Zack Nani dans l'émission, Zack en roue libre.