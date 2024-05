Lyon – PSG : Paris dompte l’OL et s’adjuge sa 15e Coupe de France (1-2)

L’OL et le PSG s’affrontaient samedi en finale de Coupe de France. Score final, 1-2.

L’Olympique Lyonnais était aux prises avec le Paris Saint-Germain à l’occasion de la finale de Coupe de France. Dans une finale qu’ils ont largement dominée, les Parisiens ont assumé leur statut de favori et privent les Gones d’un trophée cette saison.

Le PSG douche l’OL

C’est le PSG qui démarrait en force avec un Kylian Mbappé, titulaire pour son dernier match sous le maillot parisien, qui passait près de l’ouverture du score juste après le coup d’envoi (1e). La réponse de l’OL ne se faisait pas attendre avec une volée de Said Benrahma hors de la surface qui passait au-dessus des cages de Gianluigi Donnarumma (3e). Les Parisiens reprenaient ensuite et Bradley Barcola (4e) et Warren Zaire-Emery (5e) obligeaient Lucas Perri à sortir deux parades coup sur coup. Le gardien brésilien, bien aidé par l’inefficacité des attaquants franciliens veillait toujours au grain avec un nouvel arrêt devant Kylian Mbappé (20e).

Mais Lucas Perri ne pouvait pas grand-chose devant Ousmane Dembélé, oublié par la défense lyonnaise, qui profitait d’un centre de Nuno Mendes pour ouvrir le score de la tête (0-1, 23e). L’OL n’eut pas le temps de digérer ce but que le PSG en mettait déjà un autre. Sur un centre de Dembélé cette fois-ci, Fabian Ruiz faisait le break en s’y prenant par deux fois (0-2, 34e). Le score ne changeait plus dans ce premier acte malgré quelques fulgurances côté parisien.

Lyon se relance mais cale ensuite

Au retour des vestiaires, Barcola mettait la pression à ses anciens partenaires mais ne trouvait aucun de ses actuels partenaires pour conclure son occasion (46e). Comme en première mi-temps, c’est encore Benrahma qui essayait de répondre aux Parisiens, toujours sans réussite (48e). Dominés, les Gones parvenaient tout de même à réduire le score grâce à Jake O’Brien qui prenait le dessus sur tout le monde suite à un corner (1-2, 55e). Revigorés, les Lyonnais repartaient à l’attaque et auraient même pu égaliser si Alexandre Lacazette n’avait pas été gêné par le retour défensif d’Achraf Hakimi (61e).

Dans la foulée, le Marocain allumait Lucas Perri qui sortait une nouvelle parade pour maintenir l’OL en vie dans cette finale (62e). Ce fut au tour de Donnarumma de sortir un arrêt de grande classe devant Nicolas Tagliafico (64e) avant que Perri ne montre encore l’étendue de son talent face à Dembélé (66e). Plus aucun but ne sera marqué dans cette finale malgré des occasions de part et d’autre. Le PSG remporte donc la Coupe de France, trois ans après son dernier sacre, et porte son total à 15.