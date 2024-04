OL, Gomis vole au secours de Barcola

Ancien joueur de l’OL, Bafétimbi Gomis a pris la défense de Bradley Barcola, chahuté par les supporters lyonnais.

Il y a une semaine, le PSG laminait l’OL lors de la 30e journée de Ligue 1 (4-1). Passeur décisif sur le but de Lucas Beraldo, Bradley Barcola a célébré la victoire du club parisien devant les supporters lyonnais. Ce qui lui a valu des critiques de la part de ces derniers. Mais une ancienne icône de l’OL en l’occurrence, Bafétimbi Gomis, a pris la défense de l’attaquant du PSG, ce lundi.

Bafétimbi Gomis défend Bradley Barcola

C’est tout à fait normal qu’un joueur célèbre son but ou la victoire de son équipe devant les supporters adverses. Mais c’est très mal vu de le faire en face de son ancien club. C’est justement ce qu’a fait Bradley Barcola en manifestant sa joie devant le kop de son club formateur. Un geste que les supporters rhodaniens ne lui ont pas pardonné et le lui ont fait savoir dans la foulée. Bafétimbi Gomis demande pourtant la clémence de ces derniers et estime que Barcola est tombé dans le piège de l’émotion.

« J’ai pas apprécié sa célébration devant le kop lyonnais, qui a dû le chahuter. Il faut le pardonner, quand t’es jeune t’as du mal à contrôler tes émotions. C’est un joueur qui va compter dans les années à venir. En tant que lyonnais, faut être fier d’avoir formé un joueur comme ça, parce que l’école lyonnaise continue de performer », affirme l’ancien attaquant de l’OL dans un entretien avec Zack Nani dans l'émission, Zack en roue libre.

Les regrets de Gomis sur Dimitri Payet

Bafétimbi Gomis n’a pas défendu Bradley Barcola. L’ancien international français connait bien cette impression pour avoir évolué à l’OL et à…l’OM. A Marseille justement, Gomis a eu l’occasion de retrouver un certain Dimitri Payet qu’il avait déjà connu lors de son passage à Saint-Etienne. Même s’il a pris du plaisir à jouer avec Payet, Gomis aurait préféré que ce dernier ne revienne pas à Marseille et donner une trajectoire plus intéressante à sa carrière.

« Dimitri Payet, c'était très fort. C'était un joueur de classe mondiale. Il fait une grande carrière, mais il aurait dû être au niveau de De Bruyne. Quand il était à West Ham, il revient à Marseille par amour, mais il aurait dû jouer dans les plus grands clubs comme Manchester United ou Chelsea. Il savait tout faire : dribbler, passer, marquer, pied droit ou pied gauche », confie l’ancien attaquant d’Al-Hilal.