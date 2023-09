OL : Le remplaçant de Laurent Blanc trouvé en Premier League

Les jours de Laurent Blanc sont comptés à la tête de l’Olympique Lyonnais. Son remplaçant est trouvé en Premier League.

Comme on le dit souvent, c’est l’entraîneur qui paie les frais des contreperformances enchaînées d’une équipe. Et c’est le cas actuellement à l’Olympique Lyonnais où l’avenir de Laurent Blanc est plus que jamais scellé.

L’OL n’y arrive plus

En ce début de saison, l’Olympique Lyonnais vit le cauchemar après quatre sorties en championnat de France. Avec un mercato très maigre loin des attentes, les Gones enchaînent des contreperformances en Ligue 1. Lanterne rouge du championnat après quatre matchs joués, l’avenir de Laurent Blanc à la tête de l’OL est plus que entaché.

En quatre sorties, les Gones n’ont enregistré qu’un match nul vierge contre Nice lors de la troisième journée. Les deux premières rencontres n’ont été que des échecs, notamment contre le RC Strasbourg (2-1) et l’humiliation au Groupama Stadium (1-4) contre Montpellier en plus de la dernière raclée contre le Paris Saint-Germain (1-4) toujours au Groupama Stadium. En effet, le président Textor, qui demande une amélioration de résultats au coach lyonnais, songerait à remplacer le technicien français par un coach de la Premier League.

L'article continue ci-dessous

Textor vise un ancien de Chelsea

Selon les informations de L’Equipe, alors que Marcelo Gallardo aurait déjà répondu par la négative à l’intérêt de la direction olympienne, Thiago Motta et Will Still sont les deux noms qu’étudient les dirigeants de l’Olympique Lyonnais pour évincer Laurent Blanc.

A en croire les informations du quotidien sportif français, le nom de Graham Potter, ancien coach des Blues de Chelsea, est sérieusement évoqué pour succéder à Laurent Blanc. L’ancien coach de Chelsea, qui a fait un bref parcours à la tête de la formation londonienne, se serait déjà entretenu avec l’homme d’affaires américain, John Textor, et les discussions auraient accouché de points positifs. Mais la réponse finale du technicien anglais, qui a réussi son passage à Brighton, serait attendue prochainement avant que l’OL ne se décide pour la séparation avec son entraîneur actuel, Laurent Blanc.

Auteur de quatre matchs joués en ce début de saison, l’Olympique Lyonnais ne compte qu’une seule unité. Ce qui le place à la dernière place du championnat de France.