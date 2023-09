OL, le couperet est tombé pour Laurent Blanc !

Laurent Blanc devrait quitter le navire lyonnais après la débâcle (1-4) subie par le club dimanche contre le PSG.

La fin de l’histoire entre Lyon et Laurent Blanc est plus que jamais imminente. Dimanche contre le PSG, le technicien français a assisté impuissant à la 3éme défaite de son club cette saison en Ligue 1. Outre la défaite, c’est la manière avec laquelle les parisiens ont détruit le groupe lyonnais a été spectaculaire. Sans voix, sans idée directrice claire, l’OL a complètement coulé dans ce match. A la fin du match, la mine déconfite et décontenancée qu’a affichée Blanc illustre la déception de cette énième claque reçue par son club. Une déception légitime étant donné que Lyon est désormais lanterne rouge avec 1 point seulement pris en 4 matchs. Ce bilan négatif a eu raison de Laurent Blanc.

Un limogeage inéluctable

Comme bien souvent c’est l’entraîneur qui paie les frais des mauvais résultats de son équipe. Et Blanc n’échappera pas à cette donnée. Déjà sur la sellette, le départ du technicien de 48 ans serait acté par John Textor.

A en croire, le journaliste Razik Brikh, le patron du site Olympique et Lyonnais, le président Lyonnais aurait décidé de limoger Blanc après la défaite sanglante de ce dimanche contre le PSG. L’homme d'affaires américain aurait même critiqué son entraîneur évoquant son manque d’investissement lors des séances d’entrainement. « Il se murmure que Laurent Blanc devrait être évincé ce mardi par John Textor et Eagle Football. La direction de l’OL réfléchit pour trouver une solution pour le remplacer. Au départ, on s’orientait vers un entraîneur intérimaire, mais finalement, on semble aller vers un entraîneur qui s’inscrira dans la durée. L’idée de Lyon, c'est de trancher dans le vif (...) Dès la fin du match, Textor a appelé Cucci et des gens du milieu du football pour faire savoir qu'il cherchait un entraîneur et allait prendre une décision d'ici mardi », a confié le journaliste.

Arrivé à la tête de Lyon en octobre 2022, 6 ans après son départ de Paris, Blanc est plus que jamais dans la tourmente.