Ligue 1: Lyon coule contre Montpellier

Lyon a concédé sa deuxième défaite de la saison ce samedi contre Montpellier. Les Lyonnais ont été battus (1-4) par les Héraultais.

Battu d'entrée la semaine dernière par le RC Strasbourg (2-1), l'Olympique Lyonnais était dans l'obligation de réagir ce samedi contre Montpellier dans cette rencontre de la deuxième journée de Ligue 1. Et bien les hommes de Laurent Blanc se sont fait détruits par une formation montpelliéraine ultra réaliste.

Lyon explosé par les Héraultais

Face à Montpellier, Laurent Blanc a aligné d'entrée ses jeunes pouces, Lepenant, Kumbedi, Cherki ou encore Barcola. En instance de transfert, le jeune international espoir va donner la première alerte du match mais manquera d'efficacité. Dominé dans le premier quart d'heure, Montpellier va profiter d'une grossière erreur de la défense de Lyon pour ouvrir le score contre le court du jeu grâce à Arnaud Nordin.

Sur une passe en retrait de Diomandé, Riou veut trouver Lepenant en une touche de balle dans l'axe. Le gardien se troue et le ballon est intercepté par Nordin dans la surface. L'ancien Stéphanois contrôle et conclut du gauche à bout portant (1-0,20 ème minute).

L'article continue ci-dessous

Sans réaction, Lyon va sombrer à nouveau peu avant la mi-temps.

Après un duel au milieu entre Diomandé et Adams, Al-Tamari prend le ballon et file au but. Il élimine Caleta-Car d'un petit pont, entre dans la surface et trompe Riou en ouvrant son pied gauche. (2-0, 37 ème).

Une réaction illusoire

Bougée par une équipe héraultaise en verve et pleine d'audace, Lyon va élever son niveau de jeu dès l'entame de la seconde période mais pêche toujours dans la finition. À contrario, Montpellier se montre toujours efficace sur leur rare situation. Al Tamari, très inspiré, s'offre un doublé à la suite d'une action collective rudement bien menée. (0-3).

Dans le dernier quart d'heure, Alexandre Lacazette décoche une frappe supersonique pour réduire l'écart ( 1-3) mais Lyon ne réussit pas pour autant à sortir de sa léthargie. En toute fin de rencontre, Adams enfonce le clou et assomme Lyon sur une attaque rapide (1-4). Après donc deux journées, la bande de Laurent Blanc se retrouve avec 0 point, une première depuis 57 ans , un triste record.