Le président de l'Olympique Lyonnais, John Textor a effectué une nouvelle sortie médiatique autour de l'actualité brûlante de son club.

Après 3 journées, l'Olympique Lyonnais ne compte qu'un seul point au classement. Ces résultats négatifs ne sont pas surprenants au vue de l'atmosphère dans laquelle les Gones ont préparé cette nouvelle saison. En effet, l'OL a perdu des talents au cours de ce mercato à l'image de Lukeba et de Malo Gusto mais se retrouve dans l'incapacité de les remplacer valablement. Pour cause, la DNCG, le gendarme financier de la Ligue 1 a édicté des restrictions vis-à -vis de Lyon. Dans ce contexte, Laurent Blanc a tempêté après la défaite de la deuxième journée contre Montpellier (1-4). L'entraîneur français avait en effet critiqué avec véhémence la politique sportive du club. Une situation que le nouveau propriétaire a mal vécue.

Textor dézingue Laurent Blanc

«Je n’apprécie pas le manque d’unité des leaders jusqu’à la base du vestiaire. Il dit (Laurent Blanc) qu’il a besoin de joueurs, notamment pour son organisation défensive, et je le comprends. J’ai une bonne relation avec lui, je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec médias et les polémiques, de se modérer et faire en sorte que son travail parle pour lui » a déclaré le dirigeant américain lors d’une Visio conférence organisée ce mardi avec la presse.

Par ailleurs, l’homme d’affaire américain a tenu à passer un message fort à Laurent Blanc.

« Vous surjouer un peu dans la presse mais un coach prend ses responsabilités. Il se sait menacé s’il n’a pas de résultats et finir en dehors des places européennes serait un échec. Le coach sait que j’attends de lui qu’il cultive ses talents. »

Un dernier sursis

Néanmoins, Textor a indiqué qu’il n’envisage pas se séparer de si tôt du technicien français.

« Dire qu’il est menacé est assez dur. J’ai toujours montré une patience avec les coachs avec qui je suis en désaccord, comme à Molenbeek ou Botafogo. Laurent à bien travaillé l’an passé, il faut de la patience et du sérieux. On cherche parfois le court terme et le résultat immédiat. Il a aussi besoin de joueurs additionnels et de cadres qui prennent leur responsabilité. »a-t-il précisé.

C’est dans ce contexte que Lyon va accueillir le PSG au Groupama Stadium le 3 septembre prochain dans le cadre de la 4éme journée de Ligue 1.