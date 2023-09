En déplacement ce dimanche, le PSG a explosé Lyon (1-4) à l’occasion de la 4éme journée de Ligue 1.

Après sa première victoire obtenue contre le RC Lens (3-0) samedi dernier à l’occasion de la 3éme journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait ce dimanche au Groupama Stadium pour affronter une formation lyonnaise en pleine dilettante. Dans le onze de départ, Luis Enrique a reconduit le même trio offensif que face au RC Lens. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé accompagnent Marco Asensio en attaque au grand désarroi de Randal Kolo Muani laissé sur le banc pour ses débuts. En face, Laurent Blanc a décidé d’aligner le duo Ernest Nuamah, Tino Kadeweré en pointe.

Paris irrésistible

La rencontre démarre par une grosse pression parisienne. Le club de la capitale imprime un rythme effréné avec une grosse intensité mise sur les Gones. Une pression qui va payer puisque Paris bénéficie d’un penalty transformé par Kylian Mbappé (0-1,4éme).

Sonnés par ce premier but encaissé, les lyonnais tentent de sortir de l’étau parisien sans succès. Au contraire, les hommes de Luis Enrique appuient sur l'accélérateur et aggravent la marque grâce à Achraf Hakimi (0-2,20éme). Après ce second but, les Parisiens ne vont pas la pression. Au terme d’une action de grande classe, Marco Asensio inscrit à nouveau Lyon (0-3,32éme). C’est le deuxième but de l’espagnol sous les couleurs du PSG.

Pour clore cette première mi-temps réussie, Mbappé se signale à nouveau. D’une frappe somptueuse, le capitaine de l’équipe de France inscrit le quatrième but (0-3,45 éme). Sevré de ballons, Lyon va vivre un calvaire dans la seconde période. Ernest Nuamah tente en vain d’illuminer le jeu lyonnais sans succès. Mais en fin de partie, les Gones vont réduire la marque grâce à leur capitaine Corentin Tolisso sur penalty (1-4).

Le PSG s’impose avec la manière et prend la deuxième place du classement avec 8 points. Lyon s’enfonce dans le classement avec un seul point au compteur et une place de lanterne rouge.