OL : Le gros coup de gueule de Rayan Cherki après la défaite à Strasbourg

Rayan Cherki n’en peut plus avec l’OL. L’international Espoir a déversé sa colère après la défaite (2-1) d’entrée contre Strasbourg, dimanche.

L’Olympique Lyonnais a manqué son entrée en Ligue 1 pour la nouvelle sison. En déplacement au Stade de la Meinau Strasbourg, en clôture de la première journée du championnat de France, les Gones s’inclinent 2-1. Une défaite qui est mal passée chez le jeune Français.

Rayan Cherki très en colère

Suite à cette première défaite en match d’ouverture depuis une décennie, Rayan Cherki a montré toute sa frustration. Le milieu offensif de 19 ans déballe toute sa colère. Dans une déclaration à Prime Video après la rencontre, le Français n’a pas caché son amertume.

« Il y a énormément de déception. On en a marre de subir à chaque fois. Je tiens à dire que c'est ni de la faute du staff, ni du coach, c'est nous sur le terrain. Au bout d'un moment, on met les bons ingrédients en entame, pendant le match. Il y a toujours une petite erreur qui fait qu'on ne peut pas gagner les matchs. Aujourd'hui, la déception est immense. (...) C'est de la colère. On a travaillé pendant un mois et demi pour ce match. Aujourd'hui, on ne doit pas perdre ce genre de match », a-t-il d’abord déclaré sur Prime Video.

« Je ne pense pas que l'état d'esprit n'était pas là, on avait faim, envie de faire super bien les choses. Il manque ce petit détail, qui fait qu'on doit plier le match en cinq minutes. Ça se retourne toujours contre nous, les adversaires plient les matchs en cinq minutes. C'est quelque chose qu'on doit rapidement changer, car on est l'OL, on ne doit pas être tout en bas, mais être tout en haut », a ajouté Cherki.

Tout n’est pas négatif quand-même

S’il est un peu discret auparavant devant les médias, Rayan Cherki dit ne pas changer, si beaucoup vont être surpris de cette sortie qu’il a faite pour faire savoir son opinion. Toutefois, le joueur formé au club retient quand-même du positif en dépit de la défaite.

« On a des repères. On commence à se comprendre les uns pour les autres. Il faut continuer comme ça, être bien plus solide défensivement, car la saison doit être différente. Si c'est un nouveau Rayan qui parle? Ce n'est pas un nouveau Rayan, ça a toujours été le même. Maintenant, j'en ai marre de toujours venir après les matchs, de dire que c'est ballot. On doit être là-haut et puis c'est tout », a-t-il conclu.

L’OL devra se remettre sur les rails lors de son prochain match en championnat. Les Gones reçoivent Montpellier, qui a été accroché par Le Havre, dimanche (2-2). La rencontre se joue samedi 19 août 2023 à 17h au Groupama Stadium.