Le onze de départ de l’OL contre Strasbourg : Blanc bricole en défense

En raison de plusieurs défections, l’entraineur de l’OL, Laurent Blanc, a aligné une défense expérimentale contre Strasbourg.

La 1e journée de Ligue 1 s’achève ce dimanche soir par un duel entre Strasbourg et l’OL à la Meinau. Pour ce match, les Gones ne se présenteront pas avec leur équipe-type. A cause de nombreux forfaits, l’entraineur Blanc a dû notamment aligner une arrière-garde inédite.

Barcola est bien là

Dans les buts, et en l’absence d’Anthony Lopes, le Cévénol a fait confiance à l’expérimenté Rémi Riou. Et devant lui, c’est une charnière inédite qui a été lancée, à savoir Duje Caleta-Car et Diomandé. Dejan Lovren, blessé, ne sera pas de la partie.

Sur les côtés, « Le Président » a fait confiance à Clinton Mata et Tagliafico. Kumbedi, l’une des révélations de la saison écoulée, démarre sur le banc.

L'article continue ci-dessous

Dans l’entrejeu, ça sera du classique avec le jeune Lepenant dans le rôle de sentinelle, tandis que Tolisso et Caqueret se produiront comme relayeurs.

Enfin, devant, le trio d’attaque sera composé de Cherki, de Lacazette et de Barcola. Bien qu’ayant exprimé son envie de changer d’air cet été, le dernier nommé est bien là. Sa prestation sera assurément très scrutée, comme celle du capitaine, qui revient de blessure.

Le onze de départ de Lyon :

Riou ; Diomandé, Caleta-Car, Mata, Tagliafico ; Caqueret, Lepenant, Tolisso ; Barcola, Lacazette, Cherki.