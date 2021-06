Neymar a l'ambition de faire du PSG "l'équipe numéro 1" en Europe

Le Brésilien a affiché ses ambitions avec le club de la capitale. Le message est clair : amener le PSG sur le toit de l'Europe.

Dans une interview accordée au magazine Le Foot Paris, des propos relayés par Canal Supporters, Neymar a affiché ses objectifs avec le Paris Saint-Germain. Et ça a le mérite d'être clair. Le Brésilien veut amener le PSG au sommet du football européen.

“Personnellement, je m’étais focalisé pour être prêt cette année et donner mon maximum sur le terrain. Je voulais vraiment emmener le Paris Saint-Germain et connaître une nouvelle finale. Cela n’a pas été possible. Je vais tout faire pour encore le faire à l’avenir. Le PSG a beaucoup grandi depuis que je suis là. Je le vois au quotidien. Je pense que le club a surtout su gagner le respect de ses adversaires. Quand on est au PSG, on sait et on sent que l’on fait partie de l’une des meilleures formations du monde. Peut-être dans le top 5 mondial", a expliqué Neymar.

"Paris a tout fait pour arriver à ce niveau. On a pu l’y aider. Ce n’est pas anodin d’être parmi les quatre meilleures équipes de la Ligue des Champions après avoir connu une finale l’an passé. J’espère maintenant tout faire pour que l’on puisse être les numéros 1. C’était la première finale dans l’histoire de Paris. On a pu confirmer encore cette saison en battant de grandes équipes. Je sais maintenant que tout est réuni pour que l’on puisse encore grandir et se surpasser dans les mois qui viennent. On veut soulever les trophées. Il faut croire en nous et tout faire pour décrocher les plus beaux titres. On va persévérer pour gagner", a ajouté l'international brésilien.

"J’ai toujours eu le respect du club contrairement à ce que pouvaient dire certaines mauvaises langues"

Neymar est gonflé à bloc et aura le temps et l'occasion de prouver ses paroles avec des actes. En effet, le meneur de jeu brésilien a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 après plusieurs semaines de négociations et de rumeurs sur le timing de l'officialisation concernant sa prolongation de contrat. Neymar est revenu sur sa décision de rester au PSG et a avoué être heureux dans la capitale française.

“Ma prolongation a mis du temps. On a pris la meilleure des décisions pour tout le monde. J’ai déjà eu l’occasion de le dire que je suis heureux ici, à Paris et de jouer pour le PSG. Je me sens de mieux en mieux. J’ai vécu la plus belle saison depuis que je suis à Paris. Depuis que je suis arrivé au PSG, on sait tous que j’ai eu des difficultés. Je les ai surmontées. Je me suis mis au travail pour continuer à progresser et à faire gagner mon équipe. J’ai toujours été un vrai professionnel. J’ai toujours eu le respect du club contrairement à ce que pouvaient dire certaines mauvaises langues", a déclaré Neymar.

"Quand je suis sur le terrain, je donne et je me donne à fond. Depuis l’an dernier, je vais beaucoup mieux et je sais la chance que de faire mon métier avec passion. Je suis heureux à Paris. On va tout faire pour continuer à grandir ensemble. On va tout faire pour continuer à grandir ensemble. Je me sens de mieux en mieux et épanoui sur le terrain. Je reste le même. On avance ensemble pour aller plus loin", a conclu l'attaquant du PSG.