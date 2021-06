PSG, Kylian Mbappé fait durer le suspens pour son avenir

Le champion du monde 2018 ne prendra pas sa décision quant à sa prolongation de contrat ou non au PSG avant la fin de l'Euro 2020.

"Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. [...] Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays", affirmé Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de l'Equipe ce lundi. Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que Kylian Mbappé joue avec les nerfs du Paris Saint-Germain. Si le président du PSG est confiant, rien n'est encore fait dans ce dossier.

Et visiblement, le Paris Saint-Germain va devoir continuer de prendre son mal en patience. En effet, selon les informations de Le Parisien, le PSG et les prétendants de Kylian Mbappé vont devoir patienter pour connaître la volonté de l'international français. Ce dernier, en fin de contrat en juin 2022, n'est visiblement pas pressé de faire son choix et va donc attendre la fin du championnat d'Europe avec les Bleus pour le dévoiler.

"Cela fait partie du jeu. Ce qu'il se passe à l'extérieur, Kylian a été clair là-dessus, il est là, il sait pourquoi il est là. Il est avec l'équipe de France. Il aura une décision à prendre, il la prendra quand bon lui semble. Pour le moment, il est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain et censé y être l'année prochaine. Sur ce qu'il peut se passer, je ne sais pas s'il maîtrise totalement, mais en tout cas il est dans la tranquillité et la sérénité avec nous. Il est focalisé sur l'équipe de France", révélait Didier Deschamps avant France-Bulgarie ce lundi en conférence de presse.

Mbappé veut un PSG compétitif

Le sélectionneur n'est donc pas inquiet que Kylian Mbappé prenne sa décision après l'Euro et ne pense pas que cela affectera ses performances lors de la compétition. D'après les informations de le Parisien, Kylian Mbappé va débuter les négociations avec son club, une fois l'Euro terminé, et conditionne son avenir à la "compétitivité du PSG". "S'il dit ça, c'est qu'il veut gagner et ce n'est pas une mauvaise chose, a souligné le président du PSG dans L'Equipe à ce sujet. On est ambitieux nous aussi. Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super, je suis sûr qu'il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1".

En outre, Kylian Mbappé attend des renforts afin de pouvoir remporter la Ligue des champions avec le club français. Des recrues au milieu de terrain pour venir aider Marco Verratti et au poste de latéral droit seraient désirés par le champion du monde 2018 selon Le Parisien. Néanmoins, dans aucune discussion avec les dirigeants de son club, Kylian Mbappé n'a glissé le moindre nom d'une recrue potentielle, restant dans son rôle de joueur star.

Une chose est sûre, Leonardo a du pain sur la planche. Après avoir réussi à prolonger Neymar, Juan Bernat, Keylor Navas et Julian Draxler, le Brésilien va s'attaquer au dossier majeur pour le PSG cet été. Son propre avenir risque d'en dépendre car du côté de Doha, la prolongation de Kylian Mbappé est attendue fermement et cette situation susciterait beaucoup de crispations. Kylian Mbappé a décidé de garder la main pour le moment, mais tôt ou tard, il va devoir se positionner pour son futur.