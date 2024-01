Montant du transfert, durée de contrat... Tout sur le transfert de Faris Moumbagna à l'OM

Sauf retournement de situation, Faris Moumbagna sera un joueur de l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures.

L’Olympique de Marseille s’apprête à enregistrer un nouveau renfort en cette période du mercato hivernal. Après avoir officialisé Jean Onana, la semaine écoulée, le club du Sud de la France va boucler l’arrivée de l’avant-centre camerounais du FK Bodø/Glimt, Faris Moumbagna.

Faris Moumbagna jusqu’en 2028

Orphelin de sept de ses joueurs partis pour la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février) en Côte d’Ivoire, l’Olympique de Marseille se montre très actif sur le marché des transferts hivernal actuellement en cours. Le club phocéen veut recruter à divers postes afin d’avoir une équipe au complet pour faire une très bonne seconde partie de la saison, après la première mitigée.

Avec 26 buts marqués en Ligue 1 après 18 journées, l’Olympique de Marseille se veut beaucoup plus prolifique devant les cages adverses. En effet, le club phocéen a jeté son dévolu sur le jeune avant-centre camerounais de Bodø/Glimt, Faris Moumbagna, voyant le joueur de 23 ans comme la doublure parfaite de Pierre-Emerick Aubameyang.

L'article continue ci-dessous

A en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, très renseigné, Faris Moumbagna est sur le point de rejoindre l’Olympique de Marseille en provenance du club norvégien de première division. Actuellement en sélection avec le Cameroun pour la CAN 2023, le natif de Yaoundé a déjà accepté des conditions personnelles pour un contrat de quatre ans et demi avec les Phocéens. Bodø-Glimt recevra 8 millions d'euros.

Le joueur de 23 ans passera les tests médicaux, ce mercredi 17 janvier 2024, depuis la Côte d’Ivoire où il joue avec les Lions Indomptables. Si le test est concluant, Faris Moumbagna signera un contrat de quatre ans et demi, et ce, jusqu’en juin 2028 avec le club entraîné par Gennaro Gattuso. Il sera la doublure à Aubameyang, Vitinha et Iliman Ndiaye.

Un renfort pour un OM qui se veut prolifique

Depuis le début de la saison en championnat de France, l’Olympique de Marseille n’a pu marquer que 26 buts en Ligue 1. Le trio Aubameyang – Vitinha – Ndiaye est en effet très moins prolifique que l’OM n’en voulait. En Ligue Europa, le club phocéen n’a pu inscrire que 14 réalisations en 6 journées. En Coupe de France, difficilement Aubameyang a pu faire parler son expérience pour inscrire l’unique but de la victoire contre Thionville en 32es de finale de Coupe de France récemment.

Face à tout cela, et vu que le Sénégalais est actuellement en Côte d’Ivoire avec les Lions de la Téranga pour la CAN, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont jugé bon de s’adjuger le jeune Camerounais, qui sera un renfort en attaque pour l’actuel 7e de Ligue 1 pour la suite de la saison et les projets futurs du club olympien.