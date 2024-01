Thionville – Marseille : L’OM passe dans la douleur (0-1)

L’OM affrontait Thionville dimanche dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Score final, 0-1.

L’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de l’US Thionville dimanche à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Face à une équipe thionvilloise très bien organisée, l’OM aura eu assez de difficultés pour s’en sortir et décrocher son ticket pour le prochain tour de la Coupe de France.

Une belle résistance entre Thionville et l’OM

C’est l’OM qui a pris logiquement les devants dès l’entame du match avec une première frappe d’Aubameyang qui ne trouvait pas le cadre (3e). Bien en place, les locaux tenaient tête aux Marseillais dans les premières minutes malgré la domination de ces derniers. Thionville s’offrait même sa première occasion à la 9e minute mais la frappe de Samir Bouzar passait au-dessus des cages de Blanco. Bien organisés, les Mosellans ont résisté à la domination de l’OM dans le premier acte et se sont même permis le luxe d’inquiéter les Phocéens par moments. Le score sera de 0-0 à la pause.

Aubameyang fait gagner l’OM

Thionville est revenu en seconde période avec le même état d’esprit et ne se laissait pas distraire par l’événement. Mais Marseille est également revenu encore plus dangereux. Dès la 51e minute, Vérétout allumait Théo Junker avec une puissante frappe mais le gardien thionvillois était vigilant et a pu détourner le ballon en corner.

L'article continue ci-dessous

Toutefois, la hiérarchie sera finalement respectée avec l’ouverture du score de l’OM. Lancé en profondeur par Vérétout, Pierre-Emerick Aubameyang se débarrassait de Bouzar et allait remporter son duel face à Junker (0-1, 62e). Ce sera le but de la partie qui aura vu l’US Thionville opposer une belle résistance à l’Olympique de Marseille, qui a réussi à faire respecter la hiérarchie.