Mercato - Lionel Messi au PSG, c'est presque mort

Le club de la capitale aurait renoncé à l'idée de recruter Lionel Messi cet été. L'Argentin n'a toujours pas prolongé avec le Barça.

Lionel Messi et Neymar ne joueront pas ensemble la saison prochaine. C'est quasiment certain. Très proches, les deux stars sud-américaines se sont affrontés lors de la finale de la Copa America le week-end dernier et ont partagé une franche accolade à l'issue de la rencontre. Une belle image qui a fait le tour du monde. Alors forcément, la possibilité de les voir rejouer ensemble en club était alléchante pour beaucoup, mais cela n'aura pas lieu.

Libre depuis le 1er juillet dernier et la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec le club catalan, ni même avec un autre club pour la saison prochaine. Concentré sur sa quête de remporter la Copa America avec l'Argentine jusqu'à dimanche dernier, le capitaine de l'Albiceleste n'est d'ailleurs pas sorti du silence concernant ses intentions pour son avenir et sur sa prochaine destination.

Néanmoins, tout indique que Lionel Messi va prolonger au FC Barcelone. La presse espagnole et plus particulièrement Sport indique que le dénouement du feuilleton est proche. L'intention de Lionel Messi, depuis le début, semble être de rester en Catalogne. Si l'Argentin n'a toujours pas prolongé c'est en premier lieu car il était avec sa sélection nationale, et en second lieu en raison de la masse salariale du Barça qui est trop élevée pour le moment.

Messi au Barça jusqu'en 2023, une question de temps ?

Qui plus est, le Barça serait désormais seul sur le dossier. En effet, Manchester City, un temps intéressé et annoncé comme un courtisan de Lionel Messi, n'a jamais passé la seconde pour s'attacher les services de l'Argentin. Mais surtout, le PSG ne serait plus dans la course. Selon les informations de Le Parisien, le vice-champion de France en titre ne travaille plus sur le recrutement du sextuple vainqueur du Ballon d'Or.

Le Paris Saint-Germain aurait refermé le dossier Lionel Messi et même si l'Argentin n'a toujours signé aucun contrat et que le mercato est loin d'être terminé, il n'y a aucune raison de penser que le PSG décidera de réouvrir ce dossier. Lionel Messi ne viendra donc pas en Ligue 1 la saison prochaine et va selon toute vraisemblance signer un contrat de deux ans, jusqu'en juin 2023, avec le FC Barcelone.

Après tout, le club de la capitale réalise déjà un mercato XXL et même sans la venue de Lionel Messi, il a déjà fière allure. Les signatures de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et celle à venir de Gianluigi Donnarumma permettent au Paris Saint-Germain de bénéficier d'un effectif très compétitif et le mercato est encore loin d'être terminé.