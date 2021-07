PSG – Le message super sympa de Ramos pour Kehrer après avoir récupéré le n°4

Sergio Ramos portera le numéro 4 qui appartenait à Thilo Kehrer et il a tenu à lui adresser un message de remerciement.

Presque tous les footballeurs ont un numéro de maillot fétiche. Pour Sergio Ramos, c'est le numéro 4. En quittant le Real Madrid pour rejoindre le PSG, Sergio Ramos a obtenu la garantie de pouvoir porter le numéro 4. Un numéro qui était floqué au dos du maillot de Thilo Kehrer depuis que le défenseur allemand avait signé au PSG en 2018.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Sergio Ramos a eu un petit mot sympa pour Kehrer. Sur la chanson « I'll Be There For You » des Rembrandts, mondialement connue pour être celle du générique de la mythique série « Friends », Sergio Ramos demande en anglais à Thilo Kehrer de le laisser porter le numéro 4 : « Salut les gars, comment allez-vous ? Mon ami, j'ai besoin de ce numéro s'il te plaît. S'il te plait ! Tu n'as pas besoin de ce numéro. »

On voit ensuite Thilo Kehrer, en compagnie de Keylor Navas, qui sert de traducteur, répondre avec humour à la demande de Sergio Ramos. « Nous sommes en train de négocier le numéro, c'est très cher », déclare Navas avant de voir Kehrer confirmer ses propos : « C'est très cher ». Et Navas de conclure avec un grand sourire : « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de payer. »