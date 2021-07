PSG - Ambitieux, Mauricio Pochettino est impatient d'en découdre

L'entraîneur argentin a hâte de débuter sa première saison complète à la tête du PSG et a faim de victoires.

Mauricio Pochettino n'aura pas d'excuses cette saison. Arrivé en cours de saison pour remplacer Thomas Tuchel, l'Argentin a hérité d'un effectif qu'il n'avait pas construit, ni même préparé, en cours de saison. L'ancien entraîneur de Tottenham a régulièrement confié l'importance de diriger son équipe dès la pré-saison. Ce sera le cas cette année et Mauricio Pochettino devra mener ce PSG vers le titre de champion de France, mais aussi vers la plus haute marche du football européen.

Une chose est sûre, Mauricio Pochettino n'a pas peur de faire face à un tel défi. Mieux encore, l'Argentin a hâte d'en découdre, comme il l'a avoué dans une interview accordée au site officiel du PSG : "Je suis très impatient de commencer cette nouvelle saison, nous avons tous très envie de retrouver les terrains et la compétition. Nous travaillons bien, l'ambiance dans le groupe est très bonne, au sein de l'équipe et dans tout le club. Après une année compliquée, tout le monde avait besoin de recharger les batteries, et aujourd'hui, il y a une énergie très positive. Nous sommes tous très heureux d'avoir recommencé le travail".

"Nous voulons appliquer les mêmes préceptes que la saison passée. Nous voulons être une équipe agressive dans le bon sens du terme, être dominateur sur le terrain et jouer dans le camp adverse. Nous aimons le jeu et comprendre le jeu de nos joueurs, nous travaillons pour que l'entente soit la meilleure possible sur le terrain, et ce même au-delà du système que nous utilisons. Nous sommes clairs dans ce que nous attendons, sur la mentalité et sur les principes de jeu. Et surtout sur le fait de vouloir gagner chaque match, qui est un standard pour un club comme le Paris Saint-Germain. C'est notre plus grand défi, faire en sorte de ne pas différencier les compétitions, et jouer chaque rencontre avec la même envie de gagner", a ajouté l'Argentin.

"Les joueurs ont envie de bien se préparer pour recommencer à gagner des titres"

Mauricio Pochettino est prêt à retrouver ses joueurs internationaux qui ont disputé l'Euro et la Copa America cet été : "Gérer les émotions après une compétition internationale fait partie intégrante de mon métier d'entraîneur. Mais je suis sûr que les joueurs qui ont gagné reviendront rempli de joie, avec la volonté de continuer sur leur lancée, les autres auront tourné la page et voudront se concentrer sur de nouveaux objectifs. Avec l'envie de bien se préparer pour recommencer à gagner des titres".

L'Argentin est content du début de la préparation du PSG : "Nous n'avons pas encore récupéré tous les joueurs bien sûr, il y en a beaucoup qui étaient en sélection et qui sont allés loin dans les compétitions. Il y a aussi les dernières recrues, qui nous rejoignent petit à petit. Lors de ces intersaisons, les joueurs reviennent avec des niveaux de forme différents. Le principal objectif d'une première semaine de travail est de remettre tout le monde au même niveau. Le secteur prioritaire ? C'est un tout. Il est difficile de segmenter tout cela, on ne peut pas faire du physique sans un peu de tactique et inversement".

"Tout va de paire, il faut bien veiller à ce que les joueurs évoluent favorablement dans tous les domaines. Pour nous les matches amicaux sont des entraînements officiels ! Ils vont nous mettre en condition et vont nous permettre de faire fructifier le travail depuis la reprise. Nous sommes focalisé sur le 1er août, la date de notre premier match officiel, l'objectif sera d'y être avec les joueurs au meilleur niveau possible", a conclu Mauricio Pochettino.