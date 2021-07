Mercato : Le sprint final lancé pour Camavinga ?

En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain français serait sur le départ et est dans le viseur de quatre grands clubs européens.

Le Stade Rennais est confronté à un terrible dilemme : continuer à tenter de prolonger Eduardo Camavinga, attendre et prendre le risque de le perdre gratuitement ou le vendre dès cet été. Le jeune prodige du Stade Rennais est en fin de contrat à l'été 2022 et ne semble pas plus motivé que ça à l'idée de prolonger son contrat, bien qu'il ait récemment indiqué qu'il n'avait pas encore pris de décision pour son avenir et qu'il ne voulait pas quitter son club formateur gratuitement.

Certes, les discussions entre Eduardo Camavinga et le Stade Rennais sont toujours ouvertes d'après les informations de L'Equipe, mais ce dernier n'a toujours pas prolongé et discute avec son club formateur depuis plus d'un an en ce qui concerne les modalités d'un nouveau contrat. Sauf énorme retournement de situation, Eduardo Camavinga ne prolongera pas au Stade Rennais et cela ouvre donc la porte à un départ de l'international français selon L'Equipe.

Eduardo Camavinga, déjà dans beaucoup de rumeurs depuis son explosion au plus haut niveau, risque de faire parler de lui jusqu'au 31 août, date de la fermeture du marché des transferts en France. Selon les informations de L'Equipe, la course pour s'attacher les services de la pépite française est désormais officiellement lancée. Les plus grands clubs européens sont attentifs à la situation du jeune milieu de terrain français, mais son transfert n'atteindra pas les 100 millions d'euros espérés l'été dernier quand Camavinga avait sa cote au plus fort.

MU et le PSG en pole, le Real Madrid et Chelsea en embuscade

L'article continue ci-dessous

Le transfert d'Eduardo Camavinga devrait plutôt se situer aux alentours de 40 millions d'euros. Et si aucune offre n'a officiellement été transmise au Stade Rennais jusqu'à présent, quatre clubs seraient particulièrement à l'affût. Le premier d'entre eux est Manchester United. Les Red Devils ont le même problème que Rennes avec Pogba et risquent de le perdre cet été ou la saison suivante. Sans que le dossier Camavinga soit totalement lié à celui de son compatriote, Manchester United serait prêt à passer à l'offensive pour lui.

Le second club qui réfléchit fortement à la piste Eduardo Camavinga, c'est le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain français pourrait être un bel investissement pour l'avenir du vice-champion de France en titre. À un degré moindre, le Real Madrid et Chelsea seraient également attentifs à l'évolution du dossier. Enfin, le Bayern Munich serait également venu aux renseignements mais apparaît comme le club le moins intéressé à passer à l'acte pour le moment.

Après une saison 2019-2020 étincelante, Eduardo Camavinga est rentré dans le rang la saison dernière et a affiché ses premières limites, son équipe étant également moins performante. Le prix du milieu du Stade Rennais a donc considérablement baissé, mais pour autant, il conserve une belle cote chez les cadors européens. Eduardo Camavinga se prépare actuellement avec le Stade Rennais pour la saison prochaine, mais en coulisses, ça commence à s'activer sur son cas.