Eduardo Camavinga transféré pour "seulement" 30M€ ?

Eduardo Camavinga pourrait prendre la direction de Manchester United cet été, contre une somme finalement beaucoup plus basse que celle espérée.

Il y a parfois des signes qui ne trompent pas. Le fait qu'Eduardo Camavinga, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat au Stade Rennais, se décide à changer d'agent et de passer sous la houlette de Jonathan Barnett en début de saison, est assurément de cette catégorie là. La raison est simple : le jeune crack français veut partir.

Jouissant d'un potentiel certain, Eduardo Camavinga ne manque pas de prétendants prestigieux. Parmi, Manchester United semble le plus avancé sur le dossier. C'est en tout cas ce que révèle le puissant insider Fabrizio Romano. "Manchester United progresse dans les contacts directs pour signer Eduardo Camavinga", a-t-il écrit sur Twitter, dans la nuit de dimanche à lundi. Selon lui, Rennes serait désormais disposé à baisser ses exigences financières, par peur de le perdre gratuitement.

Le PSG aussi intéressé, par encore d'offre transmise

"Rennes serait ouvert à négocier sur un potentiel prix de 30 millions d'euros - car ils perdraient Camavinga gratuitement l'été prochain. Il est l'une des cibles à long terme de Man Utd - le PSG a toujours été intéressé aussi", précise Fabrizio Romano. Surprenant, alors que les Bretons pouvaient en espérer le double il y un an.

Toutefois, force est de constater que Manchester United, qui a déjà enrôlé Jadon Sancho et qui pourrait accueillir le Français Raphaël Varane, n'est pas pressé de formuler une offre à ses homologues rennais. "Pour l'heure, aucune offre formelle n'a encore été présentée aux dirigeants bretons, malgré les nombreuses rumeurs".

Pour rappel, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, avait exprimé son ras-le-bol par rapport à la situation de son jeune joueur, empêchant au club d'avoir de la visibilité. "Pour l’instant Eduardo est là. Il y a des discussions qui existent entre les clubs, avec le joueur également. On n’a toujours pas trouvé de solution. Sur un joueur à qui il reste un an, soit on trouve une solution pour le prolonger, soit un club s’intéresse à Eduardo et on réfléchira par rapport à la proposition".