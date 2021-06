Florian Maurice fait le point sur l'avenir d'Eduardo Camavinga

Florian Maurice est au courant des spéculations entourant le talentueux adolescent, mais dit qu'aucune offre formelle n'a encore été déposée.

Eduardo Camavinga continue de susciter l'intérêt de Manchester United et du Paris Saint-Germain, mais le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a déclaré qu'aucune offre n'avait été reçue en provenance des pensionnaires d'Old Trafford ou du Parc des Princes. Le milieu de terrain de 18 ans doté d'un énorme potentiel est devenu l'un des jeunes joueurs les plus en vogue du football européen et personne ne veut rater sa chance.

On s'attend à ce que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'un gros transfert ne soit mis en place pour Eduardo Camavinga, qui a changé d'agent et est passé sous la houlette de Jonathan Barnett en début de saison, d'autant plus que le jeune milieu de terrain approche de la dernière année de son contrat actuel, mais aucune offre formelle n'a encore été présentée malgré les nombreuses rumeurs concernant l'intérêt de plusieurs clubs européens.

Florian Maurice a fait le point sur la situation du joueur au micro de Rennes TV : "Pour l’instant, on n’a pas d’accord que ce soit d’un côté ou de l’autre. Pour l’instant Eduardo est là. Il y a des discussions qui existent entre les clubs, avec le joueur également. On n’a toujours pas trouvé de solution. Sur un joueur à qui il reste un an, soit on trouve une solution pour le prolonger, soit un club s’intéresse à Eduardo et on réfléchira par rapport à la proposition qu’on aura".

"Eduardo ne souhaitera pas partir libre de Rennes"

"On n’est pas dans l’obligation de vendre un joueur à qui il reste un an de contrat. Aujourd’hui, il n’y a aucune proposition qui est arrivée sur le bureau du président. Des offres reçues ? Non. Il y a certainement des clubs qui veulent Eduardo. Eduardo a un prix également, et il faudra qu’il y ait un accord aussi à ce niveau-là. (…) Il sera là (mardi, pour la reprise de l’entraînement), après on aura des discussions pour savoir réellement son envie et sa détermination. On est dans une situation pour un joueur est encore au Stade Rennais. On attend de voir ce qu’il se passera. Je pense qu’Eduardo ne souhaitera pas partir libre de Rennes. Soit on trouvera un accord cet été avec un club, soit on trouvera une solution pour le prolonger", a ajouté le directeur sportif rennais.

Rennes exigerait au moins 50 millions d'euros pour vendre Eduardo Camavinga. Compte tenu du potentiel qu'il possède, les clubs d'élite à travers le continent ne devraient avoir aucun problème à trouver ces fonds. L'agent du jeune phénomène, Jonathan Barnett, a déjà suggéré qu'une lutte entre les différents prétendants serait lancée dès cet été. Il a déclaré à SNTV: "Croyez-moi, nous avons beaucoup d'offres pour cette année, beaucoup d'offres et des bonnes".

"Je veux dire les meilleurs, les meilleurs clubs. Nous ne voulons pas nous précipiter. Il y a le bon moment pour passer à autre chose et jouer est la chose la plus importante à son âge. Jouer dans un bon club est bien pour lui. Cela pourrait être cette année, ou il veut avoir une autre année à Rennes. Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également à Rennes et déciderons. Il n'y a pas d'urgence pour lui", a conclu l'agent gallois. Le feuilleton Eduardo Camavinga risque d'animer le mercato du Stade Rennais.