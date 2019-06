Le PSG prêt à laisser partir Neymar ?

Le club de la capitale ne s'opposerait plus au départ de son joueur vedette en cas de grosse proposition pour ses services.

Neymar et le PSG, c'est une histoire qui pourrait bien prendre fin cet été et au bout d'un court mariage de deux ans. Selon L'Equipe, les dirigeants franciliens, et à leur tête Nasser Al-Khelaifi, ne verraient plus d'un si mauvais œil un transfert de l'international brésilien cet été. Si un club se manifeste avec un gros chèque, ils seraient disposés à le libérer, quoi que cela coûte pour leur image et le projet qu'ils avaient mis en place.

Recruté pour 222M€ en 2017 au Barça, Neymar ne serait plus considéré comme indispensable par les responsables parisiens. Parce qu'il ne joue qu'un match sur trois depuis qu'il s'est installé en en raison de ses différentes blessures, mais aussi et surtout à cause de son comportement hors des terrains qui laisse parfois à désirer.

Paris goûte peu au fait que le Brésilien fasse autant parler de lui dans les médias, même s'il est parfois victime de son statut de star comme avec l'affaire de viol présumé qu'il traine comme un boulet actuellement. Dans cette histoire, il n'y est sûrement pour rien. En revanche, sa responsabilité est bien avérée dans les dérapages dont s'il a été l'auteur en fin de saison : un coup porté à un supporter en finale de la , ainsi que des insultes sur les réseaux sociaux à l'endroit de l'arbitre du match contre le PSG. Des réactions regrettables qui lui ont valu plusieurs matches de suspension.

Avec le retour de Leonardo en tant que directeur sportif, le PSG entame un nouveau chapitre. Et l'adoption d'un nouveau style de management. Nasser Al-Khelaifi l'a même clairement dit dans l'interview accordée à France Football où il précise qu'il ne tolérera plus de "comportements de stars". Juger que Neymar est le principal visé à travers cette déclaration ne serait pas une incongruité. Par ailleurs, et même s'il a la même nationalité que l'ancien Barcelonais, on peut imaginer que Leonardo n'est pas un grand fan de Neymar. "Neymar ? Aucun joueur ne devrait être plus grand qu'un club", avait-il déclaré il y a quelques mois alors qu'il était en place à Antalyaspor.

Neymar privilégierait aussi un départ

Paris serait donc prêt à vendre Neymar. La nouvelle aurait pu froisser le clan du champion olympique, mais c'est plutôt l'effet contraire qui devrait se produire. Car ce dernier serait lui aussi ouvert à un départ. Ça serait même son souhait, au bout d'une saison qui aura été très compliquée sur le plan personnel. La star du Parc a vécu beaucoup de frustrations, avec notamment la longue indisponibilité sur blessure, l'élimination prématurée en Ligue des Champions et la défaite en finale de la Coupe de France. Très déçu par la tournure des évènements, il avait notamment critiqué ouvertement les jeunes joueurs de l'équipe, leur reprochant de ne pas assez écouter les anciens.

Neymar aurait le spleen. Toutefois, s'il veut partir, ce serait aussi parce qu'il dispose de quelques ouvertures pour la suite de sa carrière. Au bout de quelques mois passés en France, on lui a fréquemment prêté l'intention de rentrer en , afin de retrouver un géant de la . Et cette issue émerge comme l'option idéale pour la suite. Pini Zahavi, son célèbre représentant, multiplierait actuellement les rendez-vous de l'autre côté des Pyrénées dans le but de trouver une destination prestigieuse pour l'ancien prodige de Santos. En résumé, tout plaide actuellement en faveur d'une séparation entre Neymar et le PSG. Les choses peuvent éventuellement évoluer avec le temps, mais ce n'est clairement pas la tendance.