Neymar critique les jeunes du PSG : "Ils sont un peu perdus, ils n'écoutent pas"

Le Brésilien est apparu frustré par l'attitude de certains de ses jeunes coéquipiers du PSG après la perte de la Coupe de France face à Rennes.

Neymar a exhorté ses coéquipiers plus jeunes à écouter les membres expérimentés de l'effectif du alors que la superstar exprimait son mécontentement après la soirée vécue lors de la finale de la Coupe de France.



Neymar a doublé l'avance du PSG à la 21e minute, après l'ouverture du score de Dani Alves.



Mais le PSG a capitulé - tout comme il l'avait fait en en hutième de finale contre .



"On doit être plus hommes sur le terrain, nous devons être plus unis", a déclaré Neymar aux journalistes en zone mixte.

"Les jeunes, ils sont un peu perdus, ils n'écoutent pas. Les anciens donnent des conseils mais ils répondent ; le coach donne ses consignes mais ils répondent. Nous, on a de l'expérience et ils doivent le respecter. Je devais faire la même chose quand je débutais."



Des propos qui dans le fond, font écho à ceux tenus par Daniel Alves il y a peu. Le joueur avait mis en exergue le peu d'écoute à son égard.

Marqué par la défaite, Neymar est également revenu sur sa prestation : "Selon moi, j'ai fait un bon match. J'ai marqué un but, j'ai fait une passe décisive. Donc je suis très content de ça, mais le sentiment est forcément beaucoup plus nuancé parce qu'on a perdu."

"Je suis bien, je suis tranquille dans ma tête. On va terminer la saison. Maintenant, on n'a plus d'objectifs autres que bien finir le Championnat. Mais on va bien finir les matches qui restent et préparer la tête pour la Copa America", a-t-il assuré au sujet de son futur.