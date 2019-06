OFFICIEL - Leonardo de retour au PSG

6 ans après son départ du club en 2013, Leonardo reprend son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain.

L’attente aura été longue pour les supporters parisiens, mais c’est désormais officiel. Le club parisien vient d’annoncer ce xxx l’arrivée du technicien brésilien en tant que directeur sportif du club.

"Le est heureux d’annoncer le retour au Club de Leonardo de Araujo. Le dirigeant brésilien retrouve le club de la capitale à un poste de directeur sportif, une fonction qu’il a déjà occupée de 2011 à 2013.

"Âgé de 49 ans, l’ancien international brésilien (55 sélections, 7 buts), vainqueur de la 1994 et de la Copa America 1997, entame sa troisième expérience au sein du Paris Saint-Germain. Arrivé en tant que joueur lors de l’été 1996, l’ancien milieu de terrain (et défenseur) portera à 46 reprises le maillot Rouge et Bleu, inscrivant 10 buts et contribuant à hisser son équipe en finale de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe, en 1997, pour la deuxième année d’affilée. Le 27 août 1997, Leonardo disputera son dernier match pour le Club face au Steaua Bucarest, à l’occasion d’un tour préliminaire retour de . Une soirée de légende, dans un Parc des Princes en fusion, au cours de laquelle « Leo » délivrera quatre passes décisives lors de l’éblouissante remontée des Rouge et Bleu, vainqueurs 5-0 après avoir perdu 0-3 à l’aller.

"Par la suite, Leonardo achèvera sa carrière de joueur à l’ , en 2003, club dont il deviendra ensuite le directeur sportif (2003-2009), l’entraîneur (2009-2010), puis à nouveau le directeur sportif (2018-2019). En juillet 2011, Leonardo avait rejoint une première fois le Paris Saint-Germain pour poser les fondations de l’ambitieux projet sportif du Club, qui venait de passer sous le pavillon de Sports Investments. En deux ans, il se voudra l’architecte de la venue de nombreux joueurs de classe mondiale avant de refermer ce chapitre par la conquête du Championnat de , en 2013, un titre que les supporters du Paris Saint-Germain attendaient depuis dix-neuf ans" , a indiqué le PSG.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de retrouver une nouvelle fois le Paris Saint-Germain", a réagi le Brésilien dans des propos retranscrits par le club de la capitale. " Ce club a tellement compté dans mon parcours footballistique et dans ma vie tout simplement. J’ai connu vraiment de grandes émotions ici comme joueur dans les années 1990 et plus récemment comme directeur sportif aux côtés de notre Président, Nasser Al-Khelaïfi, lorsque j’étais revenu au Club en 2011. Aujourd’hui, je reviens à Paris avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie à l’idée de faire partie à nouveau de ce club pour lequel j’éprouve un profond respect".

"C’est un moment particulier de voir Leonardo retrouver le Paris Saint-Germain" , a quant à lui indiqué Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Paris Saint-Germain. ‘’Leo’’ a marqué l’histoire de notre Club et nous savons tous le rôle qu’il a tenu lors de son passage comme Directeur sportif au début de notre projet. Le Paris Saint-Germain est toujours resté sa famille, nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau. Son retour, avec le dynamisme et le talent qu’on lui connaît, contribuera à placer le Club dans un nouveau cycle où l’ambition conserve toute sa place. Je suis certain que ces retrouvailles feront le bonheur du Parc des Princes, qui a toujours gardé Leonardo dans son cœur. Avec lui, nous traçons un trait d’union entre les générations du PSG, ce qui constitue un beau symbole à l’horizon des 50 ans du Club, l’an prochain".

Le Brésilien de 49 ans et vainqueur de la Coupe du Monde 1994, avait démissionné de son poste de directeur sportif de l'AC Milan le 28 mai dernier en raison de ses mauvaises relations avec les nouveaux dirigeants du club Rossonerri. Il avait permis l’arrivée du Français Tiémoué Bakayoko ainsi que Lucas Paqueta et Krzysztof Piątek.

Directeur sportif du PSG de 2011 à 2013, Leonardo va donc reprendre son poste dans la capitale. Dés son arrivée en 2011, « Leo » avait mis en place la première phase du club parisien sous l’ère QSI. Il a contribué notamment aux arrivées de Thiago Motta, Blaise Matuidi, Javier Pastore Zlatan Ibrahimovic ou encore Lucas dans l’effectif parisien.

Il succède à Antero Henrique dont les relations avec le coach parisien, Thomas Tuchel, semblaient tendues, et dont le départ a été officialisé un peu plus tôt dans la soirée de ce vendredi .