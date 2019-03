Neymar : "Le Real est attractif, mais je me sens bien à Paris"

Neymar vient de démentir les rumeurs d'un transfert dans un avenir proche en affirmant qu'il se sentait très heureux à Paris.

Privé de compétition depuis environ un mois en raison d'une blessure, Neymar ne reste pas inactif. Tout en soignant son pied, la star du PSG participe à des carnavals et répond aussi à des sollicitations médiatiques. Ce week-end, le Brésilien s'est confié à la célèbre chaine O Globo. Une interview durant laquelle il s'est notamment exprimé sur les rumeurs de départ par lesquelles il est concerné depuis plusieurs mois.

Bien que sous contrat avec le PSG, Neymar est constamment annoncé en partance pour l'Espagne. Si ce n'est pas à Barcelone, son ancien club, que son nom est associé, alors c'est avec l'autre ténor de la Liga, le Real Madrid. La Casa Blanca chercherait prétendument à en faire sa tête de gondole du prochain mercato estival.

Pour une fois, l'international auriverde n'a donc pas éludé ce sujet épineux. Mais c'est simplement pour dire qu'il n'y avait aucun contact avec les Merengue et que son intention était de rester à Paris. "Le Real est l’un des plus grands clubs du monde. Tous ceux qui pourraient être suivis par le Real Madrid se sentiraient attirés par l'idée de jouer là-bas, mais je suis heureux à Paris, a-t-il clamé. Mais personne ne connaît l’avenir. Et je ne dis pas que je jouerai pour le Real".

"Je ne rêve pas du Ballon d'Or, mais de la Coupe du Monde"

Quand il lui a été demandé ensuite si évoluer dans le club le plus titré au monde ne constituerait pas un rêve. "Tout le monde connaît mon rêve et je l'ai déjà accompli, a-t-il rétorqué. Barcelone a toujours été mon rêve, et c'est ce que je disais depuis que je suis tout petit. J'ai eu la possibilité de jouer là-bas et mon rêve s'est donc concrétisé".

Durant cet entretien, Neymar s'est également exprimé à propos du Ballon d'Or. Le prestigieux trophée individuel qu'il n'a toujours pas réussi à remporter, terminant au mieux à la troisième place lors de l'édition 2015. "Il y a beaucoup de génies qui n'ont jamais remporté le Ballon D'Or. Si je ne l'ai pas, ça ne sera pas la fin du monde, cela n'effacera pas ce que j'ai fait dans ma carrière et ce que je ferai encore. C'est un prix important pour chaque joueur, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir ou quelque chose que je veux plus que tout. Je veux la Coupe du Monde plus que tout. Et c'est ce dont je rêve tous les jours".