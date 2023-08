Le PSG fait une deuxième offre pour cette cible

Décidé à avoir cette cible dans ses effectifs avant la fin du mercato estival, le 1er septembre prochain, le PSG ne compte pas baisser les bras.

En dépit de nouveaux joueurs venus cet été et la réintégration de Kylian Mbappé dans l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, la direction de la formation francilienne n’est pas encore satisfaite de son mercato. Le club cible d’autres profils offensifs, dont un est une priorité pour les dirigeants parisiens.

Paris cible plusieurs joueurs

Avec les ventes de Neymar Jr vers d’Al-Hilal (Arabie Saoudite), Abdou Diallo en faveur d’Al-Arabi Sports Club (Arabie Saoudite), Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday), Leandro Paredes et le prêt avec option d’achat de Renato Sanches à l’AS Roma, le PSG a fait le ménage. Mais le club francilien travaillerait en interne pour se séparer encore d’autres indésirables. Toutefois, le club dirigé par Luis Enrique a quelques cibles sur ses tablettes avant la fin du mercato.

Vu que Marco Verratti, Juan Bernat, Hugo Ekitke et plusieurs du « loft » sont annoncés sur le départ, et malgré l’officialisation de plusieurs renforts, Paris cherche à se renforcer d’ici-là. Et les noms de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Bradley Barcola (OL) et Rayan Cherki (OL) sont évoqués.

Paris fait une deuxième offre à Francfort

Le PSG songe à composer son trio d’attaque comme en Equipe de France. Avec Dembélé et Mbappé déjà là, le club champion de France voudrait faire venir Randal Kolo Muani pour renforcer l’attaque parisienne.

Selon les informations de Foot Mercato, après avoir essuyé un premier refus de la part de Francfort, Luis Campos est reparti à l’assaut avec une seconde offre de 70 M€ assortie de divers bonus. La réponse du club allemand est attendue prochainement pour cette deuxième offre pour son meilleur joueur, qui a régalé la saison dernière avec 23 buts et 14 passes décisives en 46 matchs joués toutes compétitions confondues.

L’avenir de Kolo Muani en suspense à Francfort

Auteur de l’unique but de son club, dimanche, lors de la première journée de la Bundesliga, l’international français a eu les éloges de son entraîneur Dino Toppmöller. Toutefois, ce dernier garde le suspense sur l’avenir de l’attaquant tricolore, qui aurait déjà donné son accord au PSG.

« Le fait qu’il ait marqué le but à la fin et qu’il nous ait encore aidés, comme la semaine dernière, en marquant le 1-0, nous sommes bien sûr très heureux qu’il soit là. Je ne peux pas vous dire pour l’instant combien de temps il sera là. Je préférerais dire qu’il est là pour un certain temps encore. Mais comme je l’ai dit, vous l’avez mentionné correctement, la première offre est arrivée. Attendons de voir. Mais j’ai toute confiance en nos directeurs sportifs. Ils auront toutes les cartes en main. Et en fin de compte, bien sûr, c’est aussi une question économique pour le club. Nous travaillons avec les joueurs qui sont avec nous aujourd’hui. Kolo est là. Nous sommes très heureux qu’il soit là. Nous espérons qu’il restera un peu plus longtemps et qu’il marquera plus de buts pour nous », a-t-il déclaré.

De quoi rassurer le PSG que le joueur est sur le départ. Reste à savoir si la deuxième offre parisienne sera acceptée par son homologue allemand.