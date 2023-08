Neymar quitte officiellement le PSG

Entre Neymar et le PSG, l'histoire se conjugue désormais au passé. Le brésilien vient de s'engager officiellement avec Al-Hilal.

Après 6 ans passés au PSG, Neymar vient de débarquer en Arabie Saoudite. L'international brésilien et Al-Hilal s'engagent désormais dans un mariage à l'issue incertaine. Le montant du transfert est de 90 millions d'euros. Le joueur formé au FC Santos percevra un salaire annuel de 100 millions d'euros.

Neymar la plus grosse vente de l'histoire du PSG

Avec une indemnité de transfert de 90 millions d'euros, le PSG vient de réaliser une vente historique. Nasser Khelaïfi et ses collaborateurs qui voulaient forcément un départ du joueur cet été peuvent se frotter les mains. Ces derniers ont même rendu un hommage à leur ancien joueur.<< En six saisons dans la capitale, l'international brésilien aura marqué l'histoire du Club. Le Paris Saint-Germain remercie Neymar, une légende du club>> a publié le club sur son site officiel.

Une aventure difficile au PSG



Arrivé au PSG en 2017 pour un montant record de 222 millions d'euros, Neymar n'a pas été à la hauteur des attentes placées en lui. Trop souvent blessé dans les moments les plus décisifs des dernières saisons du club francilien, le Brésilien de 31 ans n'a pas été en mesure d'apporter la plus value attendue au club.L'attaquant brésilien a raté plus de 100 matchs au total avec Paris. En tout et pour tout, il a disputé 173 matchs sous les couleurs parisiennes et a inscrit 118 buts et délivré 77 passes décisives. Malgré ces statistiques impressionnantes, Neymar n'a pas pu remporter la Ligue des champions avec le club francilien.

Sa relation tendue avec son coéquipier et ses rapports difficiles avec les supporters ont certainement pesé dans sa décision de quitter le PSG . L’ancien catalan va désormais tenter de retrouver la joie de vivre en Arabie Saoudite au côté de ses nouveaux coéquipiers comme Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, ou encore Sergej Milinkovic-Savic.