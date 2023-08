PSG : Les joueurs ciblés avant la fin du mercato

Bien qu’il ait bouclé plusieurs arrivées cet été, le PSG n’a pas fini son mercato. Le club de la capitale a encore quelques noms sur ses tablettes.

Le Paris Saint-Germain continue d’envisager le renforcement de son équipe cet été. Le club francilien a quelques noms qu’il a ciblés et devrait passer à l’action prochainement pour tenter de les faire venir avant que le marché des transferts ne ferme ses portes.

Plusieurs joueurs sur le départ

C’est le ménage au sein de la formation parisienne avant la fin du mercato estival. Les champions de France se sont déjà séparé de plusieurs au cours du mercato. Parmi ceux-ci, on peut citer l’ancien catalan, Neymar Jr, qui a signé en faveur d’Al-Hilal (Arabie Saoudite), Abdou Diallo en faveur d’Al-Arabi Sports Club (Arabie Saoudite ou encore Djeidi Gassama, parti en Angleterre pour s’engager avec Sheffield Wednesday mardi.

En plus de ceux-ci, la formation dirigée par Luis Enrique a annoncé officiellement, mercredi, la vente de Leandro Paredes et le prêt avec option d’achat de Renato Sanches à l’AS Roma. Mais le club francilien travaillerait en interne pour se séparer encore d’autres indésirables.

Cinq joueurs ciblés avant la fin du mercato

Ne faisant plus partie des plans futurs du club, le PSG, par le biais de son entraîneur, Luis Enrique, et son conseiller sportif, Luis Campos, a fait savoir à certains joueurs que le club ne compte plus sur eux. Parmi les joueurs, se trouvent Marco Verratti, Juan Bernat, Hugo Ekitke et plusieurs du « loft ». Malgré l’officialisation de plusieurs renforts, Paris cherche toujours à se renforcer d’ici-là.

Pour renforcer l’entrejeu, le PSG pense à Bernado Silva. Mais Manchester City va prolonger le Portugais. Même si l’idée serait de repositionner Kang-In Lee à ce poste en remplacement de Verratti, le club continue de chercher un profil, et la piste Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) est évoquée. Aussi, la piste Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven) est toujours d’actualité. Mais le club francilien devra faire face à la concurrence du FC Bayern Munich.

Dans le secteur offensif, le club francilien a un œil sur Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (OL). Mais Lyon ne pense pas vendre ce dernier. Dans le même temps, selon Le Parisien, Rayan Cherki (OL) reste une priorité pour les champions de France cet été. Mais comme pour Barcola, Lyon ne souhaiterait pas vendre son joueur.

Déjà neuf recrues au PSG

Pour la nouvelle saison, le Paris Saint-Germain a déjà officialisé neuf arrivées. Mais le club de la capitale française n’est pas encore satisfait de son effectif.

Entre autres recrues, Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé.