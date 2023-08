PSG : Randal Kolo Muani, la bonne nouvelle !

Le Paris Saint-Germain peut pousser un ouf de soulagement dans le dossier Randal Kolo Muani. Les choses avancent si bien.

Bien que Kylian Mbappé ait repris les entraînements avec le groupe professionnel depuis une semaine, le Paris Saint-Germain continue de chercher un attaquant pour son secteur offensif. En effet, le club francilien a manifesté son intérêt pour le Français Randal Kolo Muani.

Kolo Muani au PSG, tout va bien

Avec les départs de Lionel Messi (libre) en MLS et Neymar Jr pour l’Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain devra renforcer son attaque. Si la piste menant à Harry est tombée à l’eau après la signature du capitaine des Three Lions en faveur du FC Bayern Munich, le club champion de France continue sa quête sur le marché des transferts. Et avant la fin du mercato, la probabilité est forte que Luis Enrique tienne un nouvel attaquant dans son lot de joueurs.

Selon les informations de RMC Sport, Randal Kolo Muani se rapproche un peu plus du Paris Saint-Germain. Le champion de France aurait trouvé un accord avec l'attaquant des Bleus, qui serait prêt à débarquer en France. Il reste désormais à la direction parisienne de s'entendre avec son homologue de l'Eintracht Francfort pour boucler le transfert.

Francfort réclame une fortune, mais pas trop ouvert à la vente

Aux dernières nouvelles, le club allemand réclamerait une somme de 100 millions d'euros pour libérer son attaquant, qui est sous contrat jusqu'à l’été 2027. En conférence de presse ce vendredi, le directeur sportif du club allemand, Markus Krösche, a mis les choses au clair concernant l'avenir de Kolo Muani. A l’en croire, l’avenir du Français ne se dessine pas loin du Deutsche Bank Park cet été.

« Randal a encore un contrat de quatre ans, a souligné le dirigeant de l’Eintracht Francfort. La situation n'a pas changé. Randal a encore un contrat de quatre ans, il a effectué la préparation estivale sans se blesser, et il est prêt pour le début de la saison. (…) Au final, c'est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c'est une situation assez détendue de notre point de vue », a déclaré le dirigeant allemand.

Pour réussir le transfert, tente d'inclure Hugo Ekitike dans le deal avec Francfort pour faire baisser le prix. Dans le même temps, le PSG garde un œil sur le joueur de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola, que les champions de France ne veulent pas lâcher cet été, malgré un intérêt insistant des Blues de Chelsea également.