Après Neymar, le PSG vend un autre indésirable du club

Le PSG fait le ménage lors de ce mercato estival. Après Neymar, le club francilien se débarrasse d’un autre indésirable.

Venu au sein du club de la capitale française en 2017, Neymar Jr a officiellement quitté le PSG, ce mardi 15 août 2023. Ne faisant plus partie des plans du club, l’attaquant brésilien a été approché la semaine dernière par le club, qui le lui a clairement fait savoir. En effet, l’ancien catalan est tombé d’accord avec les géants saoudiens d’Al-Hilal. Moins de 24 heures après ce départ, le club officialise un autre départ.

Un autre indésirable quitte le club

Revenu de son prêt du côté de la Vieille Dame, Leandro Paredes ne va pas poursuivre l’aventure avec la formation parisienne. En effet, le club champion de France vient d’officialiser le départ du milieu de terrain vers le club italien de l’AS Roma.

« Après une saison passée à la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt, Leandro Paredes est transféré définitivement à l’AS Rome », indique le Paris Saint-Germain dans un communiqué publié sur son site officiel, mercredi. « Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Leandro sous ses nouvelles couleurs », ajoute l’équipe dirigée par Luis Enrique.

Recruté par le Zénith Saint-Pétersbourg en 2017, il devient un rouage essentiel de son équipe, inscrivant notamment 10 buts en 61 matchs. En janvier 2019, Leandro Paredes rejoint le Paris Saint-Germain. En quatre saisons, le joueur participe à 117 rencontres, dont une finale de Ligue des Champions en 2020 et enrichit son palmarès de trois titres de Champion de France, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des Champions.

Une nouvelle aventure dans un pays bien connu

Avec l’AS Roma, Paredes commence une nouvelle aventure. Mais le milieu défensif argentin n’est pas un inconnu dans le championnat italien. C’est l’un des pays où l’Argentin a passé le plus grand temps de sa carrière professionnelle. Le milieu de terrain argentin, qui a fait ses débuts professionnels sous les couleurs de Boca Juniors en 2010 en Argentine, il connaîtra plusieurs expériences en Italie, au Chievo Vérone, à l’AS Roma, puis à Empoli.

Lors de la saison 2022-2023 il retourne en Italie où il est prêté à la Juventus. En 35 matchs toutes compétitions confondues, il inscrit 1 but et délivre 1 passe décisive. Son année est surtout marquée par un titre de Champion du monde obtenu au Qatar avec la sélection argentine au mois de décembre 2022. Donc c’est un come-back pour le milieu argentin non seulement dans un championnat bien connu, mais aussi dans un club bien connu.

Avec l’AS Roma, Paredes s’engage jusqu’en 2025 avec la possibilité de renouveler pour une autre saison.