Le Barça a un accord de 25 millions d'euros pour Dest mais des finances inquiétantes entravent les nouvelles signatures

Les Catalans ne pourront signer leurs cibles restantes que s'ils continuent à dégraisser parmi leur effectif.

Le se rapproche d'un accord final pour l'arrière droit de l' , Sergino Dest, mais sa situation financière inquiétante semble susceptible d'entraver toute nouvelle signature avant la fermeture de la fenêtre de transfert cet été. Goal a appris que le Barça annoncerait officiellement la signature de Dest lundi ou mardi après avoir déjà conclu un accord sur un accord de 25 millions d'euros avec le club néerlandais.

Le joueur de 19 ans ne se rendra pas au Camp Nou avant la finalisation de son transfert, mais il a déjà dit au revoir à ses coéquipiers et aux membres du personnel des pensionnaires de la Johan Cruyff ArenA. Sergino Dest deviendra la première signature majeure du nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman, en Catalogne, mais d'autres ajouts sont attendus avant la date limite de transfert en le 5 octobre.

Goal peut confirmer que le défenseur central de , Eric Garcia, est en tête de la liste des cibles défensives du club, et qu'ils accordent également la priorité à la signature d'un nouvel attaquant après le passage de Luis Suarez à l'Atletico Madrid. L'Uruguayen a suivi Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Nelson Semedo qui ont quitté le Camp Nou, et le Barça prévoit également de se séparer de Samuel Umtiti, Rafinha, Jean-Clair Todibo et Martin Braithwaite dans les prochains jours.

Seulement 25% des revenus peuvent être réinvestis

Cependant, le géant espagnol ne pourra investir que 25% de l'argent collecté grâce aux ventes de joueurs dans de nouvelles signatures, après avoir dépassé la limite de frais de personnel autorisée par la pour gérer l'impact économique de la crise Covid-19. L'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez est depuis longtemps lié à un transfert au Barça, et bien que le club considère toujours l'Argentin comme une option, il devra peut-être renoncer à la poursuite d'un joueur qui serait évalué à environ 80 millions d'euros en raison de leur situation financière actuelle.

L'ailier lyonnais, Memphis Depay, serait également sur le radar de Ronald Koeman, et le joueur a admis être conscient de l'intérêt du Barça suite à ses exploits sur la scène internationale avec les au début du mois. Interrogé sur la possibilité de faire venir Lautaro Martinez ou Memphis Depay avant de voir son équipe battre 4-0 au Camp Nou dimanche, Koeman a déclaré aux journalistes : "Rien n'est exclu. Nous recherchons toujours des joueurs pour améliorer notre jeu".

"Il se peut que les joueurs que vous voulez ne soient pas possibles en raison de la situation financière du club, mais j'ai accepté cela - je le savais avant d'arriver", a ajouté le technicien néerlandais. Le Barça va rejouer en Liga face au jeudi, avant que son équipe effectue un déplacement encore plus difficile au stade Ramon Sanchez-Pizjuan pour affronter le vainqueur de la la saison dernière, Séville, trois jours plus tard.