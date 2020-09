Barça - Koeman sur le départ de Suarez : "Ce sont des décisions de la part du club"

L'entraîneur du Barça estime avoir été droit et loyal envers Luis Suarez, mais assure comprendre la déception que génère son départ vers Madrid.

C'est dans un contexte compliqué que le s'apprête à disputer son premier match de championnat de la saison, dimanche soir (21h00), contre . Après le vrai-faux départ de Lionel Messi, Luis Suarez s'est engagé en faveur de l'Atlético de Madrid. Un départ forcé qui n'a pas été du goût des supporters et très peu apprécié par plusieurs cadres du vestiaire catalan. Ainsi, Ronald Koeman, qui a pris la succession de Quique Setién, apparaît d'emblée fragilisé... Déjà.

Ce samedi, en conférence de presse, l'entraîneur du Barça s'est expliqué sur le départ de Luis Suarez, refusant d'endosser le rôle du méchant. "Il semblait que j'étais le méchant du film et ce n'est pas le cas car après mon appel à Luis, j'ai montré du respect pour lui en tant que joueur et en tant que personne. Il s'est entraîné au maximum depuis le premier jour. Je lui ai dit qu'il se pourrait que s'il restait, ce serait difficile pour lui de jouer, mais que s'il restait, je compterais sur lui", a-t-il déclaré, droit dans ses bottes.

"Normal que les joueurs soient tristes lorsqu'un de leurs amis quitte le club"

"Ce sont des décisions de la part du club. Avant de signer pour le Barça, le club pensait à changer les choses et j'ai soutenu ces décisions (...) Ce sont aussi des décisions en tant que club. C'est l'objectif de changer l'équipe et il y a des jeunes qui jouent très bien. Nous nous respectons avec Luis et parlons clairement de son avenir. Il a eu l'opportunité d'aller à l'Atlético et je lui souhaite toute la chance du monde", a ensuite ajouté Ronald Koeman, conscient que ce départ est mal passé auprès de certains.





"Il est normal que les joueurs soient tristes lorsqu'un de leurs amis quitte le club et tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Mais l'important pour moi est l'attitude de Messi à l'entraînement. Je n'ai pas vu d'entraînement sans intensité. Il l'a montré lors des séances d'entraînement et il le montrera dans les matches. Je n'ai aucun doute sur Messi à cet égard", a-t-il précisé, confiant. Enfin, l'ancien sélectionneur des en a dit un peu plus sur le marché des transferts.

"Le jeu, le système et la pression seront différents. Dans les noms et les joueurs, nous devons attendre. Il reste encore deux semaines. À partir du 5 octobre, vous pourrez me poser la question à nouveau lorsque tout ce que nous avons est clair. Nous cherchons toujours des joueurs pour améliorer l'équipe. Sur le plan économique, cela peut être compliqué et cela peut ne pas être possible en raison du niveau financier du club. Rien n'est exclu, mais je ne parle que des joueurs qui sont là. Barcelone cherche des joueurs pour améliorer l'équipe, et c'est la même chose que chaque année". Une chose est sûre, une victoire avec la manière dimanche soir ferait le plus grand bien.