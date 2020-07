Lasarte : "Griezmann est 'une caricature de lui-même' dans un environnement toxique à Barcelone"

Le champion du monde n'a pas été titularisé lors de trois des quatre derniers matches du FC Barcelone.

Antoine Griezmann est devenu "une caricature de lui-même" au FC Barcelone, où son ancien entraîneur de la , Martin Lasarte, sent qu'un environnement toxique fait des ravages. Quique Setien a mis Antoine Griezmann sur le banc pour trois des quatre derniers matchs du Barça, y compris lors de rencontres importantes comme face au et lors de ses retrouvailles face à l'Atletico Madrid, ce mardi soir, lui laissant à peine cinq minutes de temps de jeu.

Le champion du monde 2018 est entré en jeu seulement à la 90e minute contre l'Atletico Madrid, au début du temps additionnel, alors qu'Ansu Fati a été choisi pour entrer en jeu une dizaine de minutes avant lui lors du match nul 2-2 au Camp Nou. Le Barça sera à quatre points du avec cinq matchs à jouer si les leaders de la battent ce jeudi, alors que des informations en , suggèrent que Setien a perdu le soutien de ses joueurs.

"Quelque chose s'est rompu avec le vestiaire du Barça"

L'article continue ci-dessous

Martin Lasarte, qui a dirigé Antoine Griezmann à ses débuts en professionnels à 18 ans en seconde division espagnole avec la Real Sociedad, pense que l'atmosphère au Barça a un effet négatif sur l'adaptation de la star de l'équipe de dans l'équipe blaugrana : "Ce que vous voyez de Griezmann est comme une caricature de lui-même. Je le vois triste, la tête baissée, courir dans le vide", a déclaré Lasarte à Radio Marca. "L'entraîneur a parfaitement le droit de faire des changements quand il le souhaite, mais je ne pense pas que l'autre soir contre l'Atletico ait aidé la situation psychologique de Griezmann".

Plus d'équipes

"Quand les choses ne vont pas bien pour un joueur, l'entraîneur doit être là pour soutenir et aider. Bien sûr, Antoine aura sa responsabilité mais il y a un environnement qui ne l'aide pas à réussir. Il aurait été préférable qu'il soit allé au Barça un an plus tôt. J'ai l'impression que quand il a dit qu'il restait à l'Atletico Madrid, quelque chose s'est rompu avec le vestiaire du Barca", a ajouté l'ancien technicien de la Real Sociedad. Le Barça a limogé Ernesto Valverde alors qu'ils étaient en tête du championnat en janvier et Lasarte pense que cela a sapé l'élan que Griezmann commençait à construire.

"Antoine Griezmann a peut-être eu du mal à s'adapter au début, mais j'ai senti qu'il s'était amélioré en décembre et janvier. Maintenant, il exprime un sentiment triste et déprimé", a déclaré Lasarte. "La vérité est que je ne sais pas si le changement d'entraîneur au Barça a été le plus réussi, il n'a pas donné le sentiment de s'être beaucoup amélioré. Cela a sûrement aussi influencé la situation d'Antoine Griezmann".