Atletico Madrid, Cerezo : "Griezmann triomphera au FC Barcelone"

Le président de l'Atletico Madrid est confiant sur les capacités de son ancien poulain pour rebondir en Catalogne.

Antoine Griezmann a vécu un véritable calvaire, une humiliation, mardi soir au Camp Nou. Recruté à prix d'or par le à l'Atletico Madrid pour plus de 100 millions d'euros, le champion du monde 2018 a été contraint d'assister à la contre performance de ses coéquipiers du banc de touche. Quique Setien lui a préféré le jeune Riqui Puig pour accompagner Lionel Messi et Luis Suarez au sein du trio d'attaque catalan, attendant les derniers instants de la partie pour faire entrer en jeu l'attaquant français.

En effet, Antoine Griezmann a fait son apparition sur la pelouse du Camp Nou pour affronter ses anciens coéquipiers au début du temps additionnel de la seconde période, alors que Sergi Roberto et Ansu Fati avaient fait leur entrée en jeu auparavant. L'international français n'a pas été en mesure de faire la différence lors des cinq pauvres petites minutes qu'il a disputé face aux Colchoneros, n'empêchant pas le match nul du FC Barcelone.

Simeone : "Je n'ai pas les mots"

La tâche se complique pour le champion du monde 2018 en Catalogne. Antoine Griezmann ne semble toujours pas acclimater au jeu du Barça et peine à convaincre tout le monde. Ses prestations s'en ressentent. Néanmoins, certains ont encore confiance en lui. À l'image de son ancien président, Enrique Cerezo. Après la rencontre entre le FC Barcelone et l'Atletico Madrid, le président des Colchoneros a défendu Antoine Griezmann au micro de la Onda Cero.

"Nous avons tous nos hauts et nos bas. J'imagine qu'il ne passe pas un bon moment ici à Barcelone. Mais il s'en remettra et triomphera, car c'est un grand joueur, un joueur magnifique", a indiqué le président de l'Atletico Madrid. De son côté, Diego Simeone, son ancien mentor, était tellement surpris par le traitement du Français qu'il a déclaré au micro de la Movistar juste après la rencontre : "Antoine Griezmann ? Je suis sans mots".

Muet depuis neuf matches et titularisé une seule fois lors des quatre derniers matches du FC Barcelone, Antoine Griezmann doit sortir la tête de l'eau et inverser la situation au plus vite, sous peine de voir cette dernière s'enliser, ou pire encore d'être poussé vers la sortie par sa direction l'été prochain. Il reste cinq matches de , et au moins un de , à Antoine Griezmann pour montrer ce qu'il a dans le ventre.