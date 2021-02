"Il y a des gens qui veulent faire du mal à Barcelone et à Leo" - Koeman craint une fuite "malveillante" du contrat de Messi

Les Blaugrana ont menacé de poursuites judiciaires contre El Mundo après que le journal ait publié les détails de l'accord massif avec l'Argentin.

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, était en ébullition après que les détails du contrat de Lionel Messi aient été divulgués dans les médias - et a juré d'identifier et de punir le responsable. Le Barça se trouve en proie à des problèmes financiers, mais les chiffres indiqués concernant le contrat du sextuple vainqueur du Ballon d’Or étaient astronomiques. El Mundo a rapporté que l'accord actuel de Messi valait 555 millions d'euros, dont 138 millions d'euros de bénéfices annuels.

Le FC Barcelone a menacé de poursuites judiciaires contre le journal après la publication des détails du contrat de Messi. Avec Messi en fin de contrat cet été, son avenir semble clairement incertain, en particulier compte tenu des sommes d'argent de son contrat actuel. Néanmoins, il continue de diriger le club sur le terrain comme il l'a fait lors de la victoire 2-1 contre l'Athletic Club, au cours de laquelle il a marqué un superbe coup franc pour atteindre les 650 buts en carrière à Barcelone.

"Quiconque a divulgué le contrat de Messi ne peut pas avoir d'avenir au Barca", a déclaré Koeman après la rencontre. "Ce qui a été dit dans la presse à propos de Messi a été fait de manière malveillante. Nous devons essayer de savoir comment cela a pu sortir dans la presse. Nous devons nous concentrer sur notre saison. L'équipe va bien ces derniers temps. Nous avons gagné beaucoup de matchs. Nous n'avons pas à nous concentrer sur ce problème, mais il y a des gens qui veulent blesser le Barça et Leo".

"important d'être uni"

"Messi démontre sa qualité de footballeur depuis des années, a beaucoup aidé à rendre ce club formidable et a beaucoup aidé à remporter des titres". Koeman a nié que la publication ait donné à l'Argentin de 33 ans une motivation supplémentaire sur le terrain. "J'ai remarqué que Messi était très motivé, mais pas plus que pour les autres matches", a ajouté le Néerlandais. "Bien sûr, les nouvelles d'aujourd'hui auraient pu l'affecter. Vous devez respecter les joueurs importants qui ont tant fait pour ce club. Leo est un gagnant, il veut toujours prouver sa qualité. Il est important d'être uni."

Néanmoins, Ronald Koeman a félicité toute son équipe pour la manière dont ils ont réussi à l'emporter : "L'équipe était très bonne, surtout en première mi-temps. Nous méritions un but de plus", a-t-il déclaré. "L'équipe a eu une réaction majeure après son but. Quand c'était 2-1, nous avons dû défendre le résultat et nous l'avons fait".

"L'équipe grandit, nous jouons mieux, également du point de vue défensif. En février, nous aurons encore beaucoup de matchs. Ça va être difficile. Ce n'est pas facile avec seulement deux jours de congé entre les matchs, mais l'équipe l'état d'esprit est très bon", a conclu le technicien néerlandais. Malgré la victoire, le Barça reste à 10 points de l'Atletico Madrid, vainqueur contre Cadix ce dimanche, qui a également un match en moins.