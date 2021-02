Barça-Bilbao (2-1) - Le Barça prend sa revanche face à Bilbao

Les Blaugrana ont pris la deuxième place du classement au Real Madrid à la faveur de leur succès sur Bilbao grâce à Messi et Griezmann (2-1).

Grâce à deux buts de Lionel Messi et Antoine Griezmann, le Barça est parvenu à l'emporter sur Bilbao en clôture de la 21e journée de la Liga. Bonne opération pour les hommes de Ronald Koeman.

Deux semaines après sa désillusion en finale de la Supercoupe d'Espagne face à cette même équipe de l'Athletic Bilbao, le Barça attaque le match pied au plancher. Lancé par Griezmann, Messi s'en va défier Unai Simon, mais bute sur le portier basque après à peine cinq minutes. Dans la foulée, le champion du monde français force Simon à une deuxième parade.

Messi se procure ensuite une nouvelle occasion en contrant une tentative de Pjanic, avant de finir par trouver l'ouverture. Et ce sur un coup-franc plein axe, à l'image de son compère Luis Suarez plus tôt dans l'après-midi à Cadix. D'une vingtaine de mètres, l'Argentin nettoie la lucarne pour mettre les siens sur orbite (1-0, 20e).

Des Blaugrana qui continuent de dominer dans les minutes qui suivent. Lancé par Messi, Araujo va au bout de son action et se présente dans la surface, mais sa frappe est trop croisée.

Le dernie frisson de ce premier acte est encore pour les Catalans au terme d'une très belle action collective, mais le tir d'Ousmane Dembélé, pourtant en bonne position, s'envole au-dessus.

Dominateur et bien peu inquiété, Barcelone va pourtant se faire surprendre dès l'entame de la seconde période sur un centre venu de la gauche signé Raul Garcia, sur lequel Jordi Alba se troue et marque contre son camp sous la pression de De Marcos (1-1, 49e). De quoi effacer une bonne partie de la confiance accumulée au cours des 45 premières minutes.

Plus fébriles, les Catalans jouent à se faire peur par séquences, quand ils ne sont pas en train de pousser pour forcer la décision. Pjanic force Simon à une belle parade de la tête et Ousmane Dembélé se montre de plus en plus. De l'autre côté du terrain, l'entrant Berenguer inquiète Ter Stegen, mais ne trouve pas le cadre.

Le moment choisi par Antoine Griezmann, parfaitement servi à ras de terre par Mingueza, pour sortir de sa boîte et remettre le Barça devant (2-1, 74e). Malgré quelques frayeurs dans le dernier quart d'heure, les Blaugrana tiennent bon cette fois-ci pour chiper la deuxième place de la Liga au Real Madrid, battu par Levante.